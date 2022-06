Braun presenta i nuovi device per l’epilazione e svela le abitudini delle donne Italiane

Braun presenta i suoi nuovi device per l’epilazione, e ci mostra tutti i risultati della sua ricerca, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sociale e Marketing Eumetra, sulle ultime tendenze in merito alla depilazione. Le giornate si allungano, il sole comincia a scottare e la pelle ritrova una tonalità dorata. La stagione più attesa dell’anno è finalmente arrivata! L’inizio dell’estate è per molte anche sinonimo di vestiti corti, minigonne e Depilazione! Con l’occasione, Braun (qui per maggiori dettagli sull’azienda) presenta i risultati della nuova ricerca condotta in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sociale e di Marketing Eumetra 1. Insieme, hanno indagato sul tema della depilazione e le ultime tendenze su questa pratica millenaria. La depilazione è una tematica ormai sulla bocca di tutti. Se ne parla sia attraverso i media tradizionali, come la televisione (39%), con i quotidiani (10%), sia all’interno delle principali piattaforme social (35%). Proprio attraverso quest’ultime, le più giovani, con età compresa tra i 16 e i 34 anni, si tengono informate sui trend beauty grazie ad influencer ed esperti del settore (49%). Per le meno giovani invece, la fanno da padrone la televisione e la pubblicità (59%).

Quella della depilazione è una pratica che ha origini molto antiche. Si narra addirittura che la prima donna a depilarsi fu Cleopatra. E ancora oggi, il 99% delle donne sceglie di depilarsi, come dimostrano i dati della ricerca, confermandola come una parte integrante della

beauty routine (62%). Circa il 76% delle donne preferisce farlo comodamente da casa, confermando una tendenza effetto del lockdown, con una grande attenzione per l’efficacia del risultato finale (72%), l’ottimizzazione del tempo (43%) e il prezzo (38%). Tuttavia, le sensazioni relative alla rimozione dei peli sono ambivalenti. Nel corso della pratica, molte donne provano fastidio e la percepiscono come un peso. Invece, per quanto riguarda il post depilazione, sono incredibilmente positive: l’89% del campione afferma, infatti, di sentirsi più libera, più self-confident e più felice.

Quello della depilazione è un tema a noi molto caro e sappiamo quanto spesso possa rivelarsi un vero e proprio peso per noi donne. Per questo, come Braun, siamo sempre attenti ai bisogni delle nostre consumatrici, innovando continuamente i nostri prodotti per offrire device sempre più rapidi ed efficaci. Prodotti che rispondano a tutte le esigenze e le abitudini, dalla depilazione permanente con la Luce Pulsata Silk-Expert Pro 5, all’epilatore che si adatta alle curve del corpo Silk-èpil 9 Flex

commenta Giorgia Giappichelli, Marketing Director Braun Italia.

Infine, un altro dato che emerge dalla ricerca è quanto le donne italiane abbiano un rapporto conflittuale con i peli. Pur accettandoli sugli altri, più di 8 donne su 10 non li ama su sé stessa, rivelando di aver talvolta rinunciato o posticipato alcune attività della propria vita quotidiana. Da quelle più ludiche come l’andare in spiaggia (64%), l’indossare abiti e indumenti corti (55%), ad altre più importanti come le visite mediche (25%) o l’avere rapporti intimi (21%). Per venire in contro a tutte le donne e rispondere ad ogni loro esigenza, in ogni momento, in fatto di depilazione, Braun ha studiato una gamma di prodotti innovativi da utilizzare nel confort della propria casa.

Nuovi device Braun per l’epilazione

Tra i nuovi prodotti Braun per l’epilazione, abbiamo il nuovo Silk expert Pro 5. Pro 5 è l’epilatore a luce pulsata per la rimozione permanente dei peli visibili, veloce, efficace e delicata sulla pelle. Il sensore Skin Pro 2.0 rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato per una sicurezza massima. Mentre i brevi intervalli tra gli impulsi luminosi permettono di trattare entrambe le gambe in soli 5 minuti e due diverse modalità di utilizzo. Gliding a scorrimento veloce e di precisione, adattano il trattamento all’utilizzo nelle diverse zone del corpo e del viso.

Questo nuovo device garantisce risultati visibili in sole 4 settimane, inoltre, grazie ad una testina di precisione aggiuntiva, il Braun Silk expert Pro 5 è progettato per poter trattare con precisione tutte le zone. Anche quelle di piccole dimensioni o difficili da raggiungere, come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini.

SILK-ÉPIL 9 FLEX

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili. Un’ulteriore importante rivoluzione da parte di Braun, da sempre sinonimo di tecnologia, innovazione e design. Il dispositivo, inoltre, è dotato di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta, fino a 0,5 mm, e lasciando la pelle liscia per intere settimane. Braun Silk épil 9 Flex è inoltre pratico da usare nel comfort di casa propria, anche sotto la doccia.

FACE SPA PRO

Braun Face Spa Pro è il primo device 3 in 1 per l’epilazione, la pulizia e la tonificazione della pelle. Un vero e proprio salone di

bellezza direttamente a casa. Il prodotto offre un nuovo design ergonomico, dotato di una testina epilatrice, una spazzola per la pulizia del viso e di una testina micro-vibrante. Ispirandosi ai trattamenti giapponesi per la cura della pelle, la testina micro-vibrante tonificante in metallo non assorbente rilascia delle delicate micro-pressioni che consentono una migliore applicazione di creme e sieri. Inoltre, dona una piacevole sensazione di freschezza.

