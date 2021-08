Braun: omaggio agli stili che hanno segnato la storia della rasatura

In occasione della giornata mondiale della barba, Braun ha deciso di omaggiare gli stili che hanno segnato la storia della rasatura

Che sia folta o rada, la barba è da sempre rivelatrice della personalità di ogni uomo. Braun è leader da sempre nella rasatura elettrica a lamina, e in occasione del World Beard Day, celebra ogni tipologia di barba e di stile. Facendo ciò, ripercorrerà i look più significativi che hanno segnato, dagli anni ’20 ad oggi, la storia del grooming.

Gli anni ’20

Gli alboti del rasoio elettrico. Lo stile dettava una rasatura pulita, tendenza che stringeva l’occhio ad una crescente enfasi per l’igiene personale. Ottenere il look dei paladini hollywoodiani non è mai stato così semplice. Con il Braun Series 9, grazie alla tecnologia Sonica Intelligente che legge e si adatta alla densità della barba è possibile ottenere rasature profonde e precise.

La stazione di pulizia Clean&Charge in dotazione ad alcuni modelli è un plus importante. Infatti ti consente di ricaricare il rasoio, pulirlo ed igienizzarlo, lubrificando e asciugando il rasoio stesso.

Gli anni ’50

Decennio del rock’n’roll e blue jeans, dove è sbarcato anche il primissimo rasoio a lamina realizzato da Braun. Efficiente e dal design distintivo con prestazioni all’avanguardia.

Distintivo come il classico ciuffetto di barba sotto alle labbra, conosciuto come mosca o moschetto. Per ottenerlo basterà radere la barba a zero con il Braun Series 7 e scolpire il pizzetto sul mento con il pratico regolabarba Braun BT3240.

Gli anni ’70

Questi anni videro nascere il Punk. Numerose band e artisti dell’epoca hanno guidato il movimento con stili e tagli di capelli provocatori. I tagli prevedevano spesso una rasatura completa del volto, ottenibile con l’utilizzo del Braun Series 9, dotato della tecnologia più perfetta in una sola passata.

Impossibile poi non parlare del rifinitore Braun tutto-in-uno MGK7221 che si può utilizzare sia per radere i capelli ai lati che per dare la forma desiderata al ciuffo.

Gli anni ’80

Il grande ritorno dei baffi, spesso associati alla controcultura durante le decadi precedenti. Ottenere baffi perfetti è più semplice di quanto possa sembrare: del resto servirà radere la barba, modellare i baffi Chevron e rifinire i peli indesiderati. Il tutto con un unico dispositivo: il Braun Series 7.

Gli anni ’90

I primi anni del ’90 videro la nascita di quella che sarebbe presto diventata la potentissima corrente culturale hip-hop. Nonostante il Flat Top richieda un’accurata manutensione, fortunatamente Braun ha la soluzione più giusta: Braun MGK7221. Con questo potrai radere i capelli ai lati e sulla parte posteriore della testa e rifinire la parte superiore. Con l’ausilio del Braun Series 9 puoi ottenere una rasatura del volto profonda in una sola passata.

Voi cosa ne pensate di questa iniziativa di Braun? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.