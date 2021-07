Braun: i consigli dell’azienda per un’estate al Top

L’estate è arrivata e prendersi cura della propria pelle è necessario. Con Braun, in questo articolo, vedremo i prodotti da lui consigliati

Finalmente la stagione che tutti stavamo aspettando è arrivata. Le giornate sono lunghe, il sole scotta e la pelle si abbronza. Braun, multinazionale ormai super affermata, ha sempre i prodotti giusti per salvaguardare il nostro viso e, di riflesso, la nostra salute. In questo articolo vedremo i quattro must-have per l’estate secondo l’azienda.

Braun Silk-Expert Pro 5: pelle liscia più a lungo

Per chi vuole una pelle assolutamente liscia, senza quei fastidiosi peli, ecco il Silk-Expert Pro 5. Colpisce con la luce pulsata la melanina nel follicolo pilifero, inibisce la crescita di nuovi peli per una riduzione visibile in quattro settimane. Grazie all’emissione di 125 impulsi di luce al minuto, è possibile trattare le gambe in soli 5 minuti per essere da subito pronti in ogni occasione.

Il Silk-Expert Pro 5 è venduto al prezzo consigliato di 619,99€.

Braun Silk-épil 9 Flex: per una pelle liscia in una sola passata

Così come l’estate, è arrivata la voglia del bagno a mare o in piscina. Mantenere la pelle liscia è ovviamente una vera sfida, grazie alla tecnologia SensoSmart integrata nel nuovo Silk-epil 9 Flex ora è possibile rimuovere ancora più peli in una sola passata velocizzando l’epilazione.

Questo prodotto lo potrete trovare ad un prezzo consigliato intorno ai 249€.

Silk-épil 9-720: il massimo della semplicità

Ampia testina flessibile, per un’epilazione decisamente semlice e veloce. A bordo la tecnologia MicroGrip, ottima per i peli più corti che non saranno più un problema. Il Silk-epil 9-720 è al 100% impermeabile, può essere utilizzato in vasca o sotto la doccia.

È disponibile per l’acquisto al prezzo consigliato di 134,99€.

Mini Face: per essere sempre perfette in qualsiasi situazione

Se si è in colpevole ritardo per un appuntamento importante, c’è il Mini Face che è fatto proprio per voi. Praticità e semplicità sono le due parole chiave. Si tratta di un mini-depilatore per il viso pensato per ritocchi dell’ultimo minuto.

Lo troverete al prezzo consigliato di 29,99€.

Voi cosa ne pensate di questi prodotti Braun? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.