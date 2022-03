Braun: presentati prodotti per la Festa del Papà

Come già successo per altre festività in passato, in occasione della Festa del Papà, Braun ha presentato tutte le offerte del proprio catalogo (per rasatura e styling) per darci degli ottimi spunti per idee regalo da dedicare alle nostre figure paterne: vediamole insieme, così da farci un’idea più precisa dell’offerta!

Supereroi quotidiani, unici e straordinari: stiamo parlando dei papà, la figura che fin dall’infanzia ci è accanto in ogni momento. E, come ogni anno, con l’avvicinarsi del 19 marzo si presenta l’occasione perfetta per ringraziarli di quanto ogni giorno fanno per noi, e dire loro con un regalo quanto bene gli vogliamo. In occasione della Festa del Papà (come accaduto per altre festività, come Natale o San Valentino), Braun ha selezionato i migliori device per la rasatura e lo styling, ideali per ricreare qualunque stile: infatti, che sia abbia una barba folta, rada o incolta, ognuno si merita il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Vediamoli di seguito.

Le offerte Braun in occasione della Festa del Papà

Tra i prodotti presentati da Braun per la Festa del Papà troviamo tanti dei migliori device presenti nel catalogo Braun. Partiamo dal Series 9 Pro, ovvero il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun: con una combinazione varie tecnologie infatti, il Series 9 Pro è progettato per radere qualsiasi tipo di barba. Alcuni modelli sono accompagnati dalla custodia PowerCase per la ricarica del rasoio, che mantiene la potenza e la prestazione del rasoio anche in viaggio. Continuiamo poi con il Series X, ovvero il nuovo dispositivo ibrido, la cui peculiarità è la sua singola lama con tecnologia 4D, grazie alla quale è possibile regolare, rifinire e rasare senza alcuno sforzo.

Ulteriori prodotti sono il Series 7, MGK7220, BT5265. Partiamo dal primo dei tre citati, importante per la sua testina completamente flessibile a 360°, che permette una rasatura profonda e uniforme, anche nelle zone difficili da raggiungere. L’MGK7220 dà la possibilità di decidere il proprio stile dalla testa ai piedi (per qualsiasi tipo di barba e oltre), trattandosi di un dispositivo 10 in 1. Anche l’ultimo, il BT5265, è un kit utile per chi ha bisogno di tagliare la barba con rapidità e precisione (tagliare la barba infatti richiede molto lavoro e un buon device è ciò di cui si ha bisogno per un look preciso).

Per rimanere aggiornati quotidianamente su tutte le novità sui nuovi device elettronici e non solo, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK.