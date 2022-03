BRAUN: ecco le ultime incredibili novità

BRAUN migliora la gamma di regolabarba e rifinitori tutto-in-uno, lanciando i nuovi rasoi per il corpo

L’iconico brand di design Braun, rinnova e amplia il portafoglio di dispositivi per la regolazione e rifinitura della barba, con regolabarba e rifinitori tutto-in-uno migliorati, e quattro nuovi prodotti progettati appositamente per la rasatura del corpo. La nuova gamma di regolabarba e rifinitori tutto-in-uno è ancora più veloce, più affilata e più efficiente. Offrendo una precisione superiore ad ogni angolo, mentre i nuovissimi rasoi per il corpo sono progettati con la tecnologia SkinShield, delicata sulla pelle anche nelle aree più sensibili.

Regolabarba e rifinitori tutto-in-uno: ecco i miglioramenti

I miglioramenti della lama e del pettine, offrono una sessione di rasatura più affilata, veloce ed efficiente

L’area di taglio aumentata del 13%

I miglioramenti della geometria della punta della lama, riducono la probabilità di non catturare i peli ad ogni passata. Cattura e taglia più peli ad ogni passata

La geometria ottimizzata del pettine facilita lo scorrimento dei peli verso la lama, per una migliore performance di taglio.

Rasatura del corpo: ecco i quattro nuovi strumenti

Introduzione di un nuovo rasoio progettato appositamente per la rasatura del corpo, delicato sulla pelle anche nelle aree sensibili.

I pettini per le aree sensibili del corpo impediscono alla pelle di entrare in contatto diretto con le lame.

I denti della lama SkinShield del rasoio sono più vicini tra loro, creando un minor potenziale di rigonfiamento della pelle. Questo aumenta il comfort e riduce il rischio di tagli.

Rasatura anche nelle zone più sensibili, senza tagli e graffi.

BRAUN: ecco le dichiarazioni di Benjamin Wilson e Gaby Delgado

Benjamin Wilson, direttore Design & Technology Communications di Braun, ha dichiarato

Con la nuova linea di prodotti per la regolazione o rifinitura dei peli del corpo e del viso, Braun fornisce strumenti che offrono la durata che gli uomini si aspettano, insieme a flessibilità e precisione, per creare il look che vogliono quando vogliono. Questi ultimi miglioramenti aumentano la velocità e l’efficienza della rasatura, pur offrendo il comfort per cui Braun è noto.

Gaby Delgado, responsabile Consumer Analytics and Insights di Braun afferma

La Gen Z conduce una vita fluida e veloce, con multi-identità e quadridimensionale, quindi i nostri strumenti sono progettati per qualsiasi vita vogliano vivere. Più affilato, più veloce e più efficiente grazie alla nostra area di taglio più ampia e pettini avanzati; abbastanza delicato da essere utilizzato per tutto il corpo, anche in aree sensibili, grazie alla lama SkinShield body-first,tutto questo significa che l’utente può avere la precisione e il controllo di cui ha bisogno. Quindi, sia che si tratti di un imprenditore in erba il lunedì mattina, di un allenatore di calcio il martedì sera o di un artista di strada il fine settimana, ognuno ha il proprio stile che la gamma Braun può fargli ottenere, perché progettata per ciò che più conta per te.

Cosa ne pensate di queste novità dal mondo BRAUN? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it.