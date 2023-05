Braun: ecco i migliori device per la festa della mamma

Per la festa della mamma ecco i migliori device Braun. L’azienda celebra la Festa della Mamma con una selezione di device che faranno sentire ogni mamma speciale e coccolata

La mamma è sempre la mamma, e quale occasione migliore che la Festa della Mamma per prenderci cura di lei e per regalarle una coccola? Pensare a un regalo adatto ad ogni esigenza e ad ogni mamma non è sempre facile. Per questo Braun ha selezionato i migliori device per l’epilazione, perfetti per ricambiare l’amore e l’affetto e farla sentire coccolata e speciale in questa giornata a lei dedicata. Di seguito una selezione di dispositivi tecnologici e di qualità., Per prendersi cura della persona a noi più cara e trasformare l’epilazione in un momento di relax e self-care, nella comodità di casa propria. Ma non solo! Fino al 31 agosto 2023, con l’iniziativa “Braun Cashback Estate” è possibile ottenere rimborsi fino a €50,00 per il Silk-épil 9 Flex e fino a €100,00 per il Silk-expert Pro 5. Scopriamoli insieme!

Regala Braun per la festa della mamma: Silk-Expert Pro 5

Regala il Silk-expert Pro 5, la luce pulsata di Braun per la rimozione permanente dei peli visibili, veloce, efficiente e delicato sulla pelle*, fino a 1 anno di pelle liscia. Il sensore Skin Pro 2.0 rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato per una sicurezza massima. I brevi intervalli tra gli impulsi luminosi permettono di trattare la parte bassa di entrambe le gambe in soli 5 minuti e due diverse modalità di utilizzo. In congtemporanea Gliding a scorrimento veloce e di precisione adattano il trattamento all’utilizzo nelle diverse zone del corpo e del viso. L’utilizzo della luce pulsata Braun permette la riduzione dei peli visibili in sole 4 settimane. Inoltre, grazie alle testine di diverse dimensioni, Braun Silk-expert Pro 5 è progettato per poter trattare con precisione tutte le zone. Anche quelle di piccole dimensioni o difficili da raggiungere come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini.

Silk-Épil 9 Flex

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile. In grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili. Un’ulteriore importante rivoluzione da parte di Braun, da sempre sinonimo di tecnologia, innovazione e design. Il dispositivo, inoltre, è dotato di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta (fino a 0,5 mm). Lasciando la pelle liscia per intere settimane.

Device Braun per la festa della mamma: Face SPA Pro

Braun Face Spa Pro è il primo device 3 in 1 per l’epilazione, la pulizia e la tonificazione della pelle. Il prodotto offre un nuovo design ergonomico, dotato di una testina epilatrice, una spazzola per la pulizia del viso e di una testina micro-vibrante. Nato ispirandosi ai trattamenti giapponesi per la cura della pelle. La testina micro-vibrante tonificante in metallo non assorbente rilascia delle delicate micro-pressioni che consentono una migliore applicazione di creme e sieri e dona una piacevole sensazione di freschezza. Il regalo che incontra le esigenze di ognuna, per portare il salone di bellezza direttamente a casa!

E voi? Cosa ne pensate di queste idee Braun per la festa della mamma ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).