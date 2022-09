Braun celebra il World Beard Day con un omaggio all’espressione di sé

Braun in occasione del World Beard Day, punta sulla barba e sui diversi stili come espressione del proprio io

Le forme cambiano, evolvono e mutano in modi sempre più unici e interessanti. Negli ultimi anni, e soprattutto grazie alla Generazione Z, abbiamo iniziato a renderci conto, con maggiore chiarezza, di quanto non esista una forma ideale o perfetta per raffigurare la vera espressione di sé.

E che sempre di più le forme sono meno definite e versatili, adattandosi ad ogni occasione o necessità. Grazie a questa versatilità, infatti, la propria personalità può essere espressa in modi diversi ogni giorno e la barba può incarnare un mezzo espressivo e visivo per comunicare sé stessi, poiché permette di giocare con stili sempre diversi e per ogni occasione.

La linea di prodotti Braun per la Wolrld Beard Day

Nella definizione del proprio look, quindi, la barba assume un ruolo fondamentale, che sia lunga, corta, appena accennata, spettinata, curata, tinta, con baffi o senza. Di ogni genere e per ogni genere. Decidere che tipo di forma dare alla propria barba non è mai una scelta scontata o semplice, ma sicuramente come gli abiti e gli accessori, definisce lo stile di una persona. Quest’anno, si terrà la giornata mondiale della barba, che si festeggerà il 3 di Settembre.

E Braun (qui per maggiori informazioni sull’azienda), brand leader nella rasatura elettrica a lamina, in occasione del World Beard Day, celebra il valore della barba come espressione del proprio io in cui forme e stili possono cambiare. Così da definire diversi aspetti della personalità e permettere di giocare a seconda delle occasioni, degli umori o degli stati d’animo. Ma se lo stile è fluido, una cosa è certa: ogni barba dev’essere curata con i device giusti.

Series 9 Pro

Il Series 9 Pro rappresenta il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun. Combinazione di lame sincronizzate, Tecnologia Sonica e adattamento perfetto ai contorni del viso. Il Series 9 Pro è progettato per radere a fondo la barba di 1, 3 o anche 7 giorni, garantendo una rasatura efficace e delicata ad ogni passata.

L’innovativa testina ProHead con il rifinitore ProLift permette infatti di sollevare e tagliare anche i peli lunghi di 7 giorni. Rimanendo tuttavia delicata sulla pelle. Alcuni modelli di Braun Series 9 Pro sono accompagnati dalla prima custodia PowerCase di ricarica per rasoi al mondo, che mantiene la potenza e la prestazione del rasoio anche quando sei in viaggio. Non solo, alcuni modelli vengono anche forniti con la Stazione SmartCare 5-in-1, che, con il tocco di un pulsante, seleziona autonomamente il programma di pulizia necessario.

Series X

Braun Series X è il nuovissimo dispositivo ibrido firmato Braun per la rifinitura, la regolazione e la rasatura. La sua peculiarità è la sua singola lama con tecnologia 4D, che presenta due zone di taglio centrali e due di rifinitura laterali per regolare, rifinire e radere la barba con rapidità e senza alcuno sforzo. Progettato per garantire ulteriore precisione e controllo grazie al pettine a due direzioni, il Series X taglia sia verso l’altro che verso il basso. Permettendo agli utenti di rifinire il look rapidamente ed efficacemente.

Inoltre, il design della lama a gabbia protegge la pelle dalla lama, mentre la forma convessa è studiata appositamente per ridistribuire uniformemente la pressione sulla pelle. Facilissimo da usare, con il manico gommato antiscivolo e l’impugnatura ergonomica, il nuovo dispositivo Braun garantisce risultati ottimali e precisi, anche per i più inesperti.

Series 7

La rivoluzionaria testina a 360° del Braun Series 7 è completamente flessibile e garantisce un contatto costante con la pelle. Adattandosi perfettamente ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura profonda. Inoltre, il Series 7 è dotato della speciale tecnologia AutoSense. Questa rileva la densità della barba adattando la potenza del motore.

Braun Series 7, è anche dotato della tecnologia EasyClick, che consente, con un semplice click, di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso. Ciò, aggiungendo accessori come, ad esempio, il rifinitore per la barba incolta, il rifinitore di precisione o il rifinitore per il corpo.

MGK 7

Il nuovo Braun MGK 7 è il kit di rasatura tutto-in-uno di Braun, ancora più affilato, veloce ed efficiente. Dotato di un’area di taglio più ampia e di una geometria migliorata della punta della lama. L’MGK 7 cattura più peli ad ogni passata e riduce il rischio di tirare la pelle del viso o del corpo per uno styling ancora più preciso. Il dispositivo offre il meglio della multifunzionalità e versatilità per ricreare qualsiasi stile, dal rifinire la barba incolta fino alle aree del corpo più sensibili.

BT 7

Radersi richiede molta precisione e il device giusto può fare la differenza. Il nuovo Braun BT 7 è il regolabarba di Braun più affilato, veloce ed efficiente, con una tecnologia migliorata e dotato di un’area di taglio ancora più ampia rispetto ai precedenti rifinitori del brand. La tecnologia AutoSense integrata nel device adatta ogni rifinitura al tipo di barba e alla lunghezza dei peli, per la creazione di qualsiasi stile e la definizione di barba, baffi, pizzetto con estrema precisione.

