Braun lancia l’iniziativa “Braun Cashback Estate”, offrendo la possibilità di acquistare il meglio dei Silk-épil per la depilazione a casa con rimborsi mai visti prima. Infatti, dal 1° maggio al 31 agosto potrai acquistare il Silk-épil 9 Flex di Braun ricevendo un rimborso di €50

La primavera è ormai inoltrata, l’allungarsi delle giornate e l’aumento delle temperature ci ricordano che manca sempre meno all’inizio dell’estate. Per questo, Braun lancia l’iniziativa “Braun Cashback Estate”, offrendo a ciascuno la possibilità di acquistare il meglio dei Silk-épil per la depilazione a casa, con rimborsi di valore mai visti prima. 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili. Dotato di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta tradizionale, fino a 0,5 mm.

Braun Cashback Estate: l’iniziativa per acquistare ricevendo un rimborso!

Chi è alla ricerca di un epilatore innovativo, di design, pratico da usare a casa – anche quando si ha poco tempo –, e che rimuova anche i peli più corti che la ceretta non è in grado di catturare, dal 1° maggio potrà potrai acquistare il dispositivo Braun Silk-épil 9 Flex, ricevendo un rimborso di €50. Con la sua testina completamente flessibile, il Silk-épil 9 Flex segue perfettamente le linee e i contorni del proprio corpo, adattandosi non solo alle curve, ai ritmi e agli impegni quotidiani, ma anche alle proprie tasche, grazie all’iniziativa “Braun Cashback Estate”.

Ottenere il rimborso è semplicissimo: basterà infatti recarsi nei punti vendita aderenti all’iniziativa (fino al 30/06/22 è incluso anche Amazon), acquistare il Silk-épil 9 Flex, o uno dei tanti prodotti previsti dal regolamento, come il Silk-épil 5 o 9 con rimborso rispettivo di 20€ o 40€. Entro 15 giorni dalla data di acquisto, dovrai iscriverti al sito www.braunestate.desiderimagazine.it e completare la procedura online per ottenere il rimborso corrispondente al prodotto acquistato.

