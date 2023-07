Braun Cashback 2023: rimborsi sui migliori device Braun in vista dell’estate!

Torna l’iniziativa Braun Cashback sui migliori device per l’epilazione valida dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Prepararsi per la bella stagione non è mai stato così facile e veloce, nella comodità di casa propria e risparmiando tempo e denaro grazie a rimborsi mai visti prima. A partire dal 1° maggio 2023, Braun lancia l’iniziativa “Braun Cashback Estate 2023”, offrendo a ciascun acquirente la possibilità di ottenere rimborsi fino a un massimo di €100,00. Tra i prodotti inclusi nell’iniziativa il Silk-épil 9 Flex, epilatore innovativo che rimuove anche i peli più corti, seguendo le linee del corpo grazie alla sua testina completamente flessibile a 360° che si adatta alle curve e ai ritmi di ogni giorno ma anche alle esigenze di prezzo: grazie al “Braun Cashback Estate”, infatti, è possibile ottenere un rimborso fino a €50,00. Approfittate dell’offerta a partire dal 1° maggio fino al 31 agosto 2023 presso i punti vendita, i drugstore, i negozi di elettronica e relativi siti di e-commerce online. Inoltre, per la categoria “epilatori”, fino al 30 giugno 2023 è possibile ottenere il rimborso anche per gli acquisti effettuati sui portali di commercio elettronico.

Braun Cashback Estate 2023: pelle liscia e rimborsi!

Per chi, invece, è alla ricerca di una luce pulsata per la rimozione permanente dei peli visibili, il Silk-expert Pro 5 di Braun è il device ideale che consente di ottenere fino a 6 mesi di pelle liscia, con rimozione dei peli veloce, efficace e delicata grazie al sensore Skin Pro 2.0, che rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato. Tramite l’iniziativa “Braun Cashback Estate” è possibile ottenere fino a €100,00 di rimborso, per risultati permanenti e un risparmio assicurato. L’offerta è valida dal 1° maggio al 31 agosto 2023 presso i rivenditori Braun e relativi e-commerce online. Accedere al rimborso è semplicissimo: basterà recarsi nei punti vendita aderenti all’iniziativa, acquistare uno dei diversi prodotti inclusi nell’iniziativa previsti dal regolamento, iscriversi entro 15 giorni dalla data di acquisto al sito www.braunrimborsiestate.desiderimagazine.it e completare la procedura online per ottenere il rimborso corrispondente al prodotto acquistato.

Per ulteriori novità dal mondo dell’elettronica e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.