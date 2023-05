Torna l’iniziativa Braun Cashback sui migliori device per l’epilazione

E voi? Cosa ne pensate di questa iniziativa di Braun? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Per chi, invece, è alla ricerca di una luce pulsata per la rimozione permanente dei peli visibili , il Silk-expert Pro 5 di Braun è il device ideale che consente di ottenere fino a 6 mesi di pelle liscia, con rimozione dei peli veloce, efficace e delicata grazie al sensore Skin Pro 2.0 , che rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato.

Inoltre, per la categoria “epilatori”, fino al 30 giugno 2023 è possibile ottenere il rimborso anche per gli acquisti effettuati sui portali di commercio elettronico.

Prepararsi per la bella stagione non è mai stato così facile e veloce, nella comodità di casa propria e risparmiando tempo e denaro grazie a rimborsi mai visti prima

