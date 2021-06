Braun: ecco le offerte per l’Amazon Prime Day 2021

L’Amazon Prime Day 2021 è alle porte e Braun prepara tantissime offerte per i suoi prodotti. Vediamole insieme!

Il 21 e il 22 giugno torna in Italia il consueto appuntamento con Amazon Prime Day: 48 ore di offerte imperdibili dedicate a tutti gli abbonati Amazon Prime. Un’occasione per prendersi cura di sé e prepararsi alla bella stagione in grande stile: una vasta gamma di prodotti Braun sarà infatti accessibile a prezzi vantaggiosi! D’estate la salute della nostra pelle viene messa a dura prova: non solo il sole, ma anche il caldo e l’acqua salata sono elementi che stressano e danneggiano la pelle. Per mantenere una luminosità perfetta, è importante garantire una corretta idratazione, a partire da un’accurata selezione di prodotti e device per la nostra daily routine.

Per le donne che amano sentirsi impeccabili in ogni occasione, in valigia non può mancare il Silk-épil, l’alleato numero uno per la stagione estiva. E per una pelle ancora più liscia, prima dell’esposizione al sole è fondamentale un’accurata esfoliazione per rimuovere le impurità, facilitare il turnover cellulare e ottenere così un’abbronzatura perfetta!

Per gli uomini ci saranno invece imperdibili offerte dedicate ai must have di Braun per la rasatura e lo styling. Durante l’estate diventa ancora più importante prendersi cura della propria barba, che a causa di caldo e salsedine può trasformarsi in un vero e proprio fastidio. Grazie alla nuova generazione di rasoi Braun, connubio perfetto di innovazione tecnologica e design, è possibile ottenere una rasatura perfetta e un maggior comfort sulla pelle in una sola passata, anche nelle zone più difficili. E se lo spazio in valigia è poco, la tecnologia EasyClick delle serie 5, 6 e 7 consente di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso per una molteplicità di stili, il tutto con un semplice click.

Braun: le offerte Amazon Prime Day 2021 per Lei

SILK-ÉPIL 9 FLEX

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili. Un’ulteriore importante rivoluzione da parte di Braun, da sempre sinonimo di tecnologia, innovazione e design. Il dispositivo, inoltre, è dotato di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta tradizionale – fino a 0,5 mm – e lasciando la pelle liscia per intere settimane. Braun Silk-épil 9 Flex è inoltre pratico da usare nel comfort di casa propria, anche sotto la doccia. La confezione include anche una testina radente con pettine regolatore.

SILK-EXPERT PRO 5

L’epilatore a luce pulsata più sicuro, veloce ed efficace per l’epilazione permanente dei peli visibili comodamente a casa. Il sensore SensoAdapt rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato, mentre i brevi intervalli tra gli impulsi luminosi permettono di raggiungere risultati perfetti con sedute brevi. Due diverse modalità di utilizzo, Gliding a scorrimento veloce e di precisione, adattano il trattamento all’utilizzo nelle diverse zone del corpo e del viso.

SILK-ÉPIL 9 SENSOSMART

Braun Silk-épil 9 SensoSmart è il primo epilatore intelligente al mondo. La testina epilatrice non solo rimuove i peli alla radice, ma cattura anche i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta tradizionale, con risultati impeccabili, per una pelle irresistibilmente liscia fino a 4 settimane. La tecnologia Wet&Dry permette di utilizzare il prodotto anche nella vasca da bagno o sotto la doccia, per un’epilazione più confortevole. È provvisto di 13 accessori, tra cui cappuccio per il viso, cappuccio di massima aderenza alla pelle, rasoio elettrico donna e rifinitore per le zone sensibili

FACE SPA PRO 912

Braun Face Spa Pro è il primo dispositivo ricaricabile 3-in-1 al mondo per l’epilazione, la pulizia e una migliore tonificazione della pelle, studiato per permetterti di avere un salone di bellezza direttamente a casa tua. Il prodotto offre un nuovo design ergonomico, dotato di una testina epilatrice e una spazzola per la pulizia del viso. Ispirandosi ai trattamenti giapponesi per la cura della pelle, la testina MicroVibrante tonificante in metallo non assorbente rilascia delle delicate micro-pressioni che consentono una migliore applicazione di creme e sieri e dona una piacevole sensazione di freschezza e un aspetto più luminoso.

Braun: le offerte Amazon Prime Day 2021 per Lui

SERIES 9

Il Braun Series 9 è il rasoio elettrico dotato della tecnologia più avanzata di Braun e progettato per offrire una rasatura perfetta in una sola passata. Il display intelligente del nuovo Braun Series 9 è in grado di comunicare con l’utilizzatore dandogli un feedback dopo ogni rasatura e permettendogli di avere pieno controllo del rasoio. L’impugnatura ha un particolare rivestimento in tre strati sottilissimi che dona al rasoio un aspetto accattivante e una piacevole sensazione al tatto anche dopo molti utilizzi, rendendo inoltre invisibile qualunque impronta digitale. Alcuni modelli del nuovo Series 9 sono dotati, inoltre, di una stazione di pulizia Clean&Charge il più avanzato sistema a base alcolica che pulisce, igienizza, ricarica e lubrifica il rasoio con un semplice gesto – basta infatti premere un pulsante. Su una serie di modelli è presente infine una custodia rigida, perfetta per portare il device anche in viaggio.

SERIES 7

Per una rasatura profonda e uniforme, anche nelle zone difficili da raggiungere. La rivoluzionaria testina Flex a 360° è completamente flessibile e garantisce un contatto costante con la pelle, adattandosi ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura profonda. Il rasoio è dotato della speciale tecnologia AutoSense che rileva la densità della barba adattando la potenza del motore e della tecnologia EasyClick che consente, con un semplice click, di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso, aggiungendo accessori come, ad esempio, il rifinitore per la barba incolta o il rifinitore di precisione.

SERIES 6

Per una rasatura delicata sulla pelle. La testina di rasatura SensoFlex si adatta perfettamente ai contorni del viso e riduce la pressione sulla pelle, per una rasatura profonda e delicata al tempo stesso. Lo shaver Series 6 è stato testato dermatologicamente con l’obiettivo di assicurare delicatezza senza comprometterne la performance. Il rasoio è dotato della tecnologia EasyClick che consente, con un semplice click, di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso.

SERIES 5

Per una rasatura pulita e rapida. Il sistema EasyClean del Series 5 permette all’acqua di passare attraverso un foro di risciacquo presente nella testa del rasoio, eliminando così i peli senza bisogno di rimuoverla: il vantaggio aggiuntivo di una facile pulizia sotto l’acqua corrente, per un’esperienza di rasatura senza alcuno sforzo. Il rasoio è dotato della tecnologia EasyClick che consente, con un semplice click, di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso.

MGK 7220

Che sia una barba incolta o molto folta, mantenere il proprio stile è molto importante. Braun MGK7220 dà la possibilità di decidere il proprio stile dalla testa ai piedi, trattandosi di un dispositivo 10 in 1. Il rifinitore, ricaricabile e Wet&Dry, ha una batteria Li-Ion della durata di 100 minuti, permettendo di ottenere qualsiasi look desiderato. Se si è uno di quegli uomini che ama cambiare stile di tanto in tanto, questo strumento è perfetto. Il meglio della Multifunzionalità: perfetto per qualsiasi tipologia di barba e adatto per tutto il corpo, grazie al rifinitore principale con testina in metallo e motore AutoSense, che consente di rilevare lo spessore della barba e adattare la potenza del motore per offrire una migliore esperienza di rasatura.

BT 5265

Chiunque l’abbia provato lo sa: tagliare la barba richiede molto lavoro e un buon device è ciò di cui si ha bisogno per un look preciso. Grazie alle sue performance all’avanguardia, il Braun BT 5265 non è solo veloce, ma anche più efficace, permettendo di ottenere risultati precisi in tempi record. Con 39 lunghezze diverse e una presa ergonomica, è perfetto per ogni tipo di pelo. Il meglio della Precisione: per un look preciso.

MGK5280

Il tuo stile, questione di scelte. Per tutto il resto c’è Braun MGK5280, il rifinitore 9-in-1 per barba, viso, capelli, corpo, naso e orecchie. Qualunque stile tu preferisca, il motore adattivo rileva la barba 13 volte al secondo e regola la potenza del motore del rifinitore in base al suo spessore, garantendo una rifinitura senza sforzo su qualsiasi tipo di barba. E grazie alle lame affilate di lunga durata in metallo e 13 impostazioni di lunghezza, la precisione nello styling è estrema. Il rifinitore, lavabile e impermeabile, si ricarica completamente in un’ora e garantisce 100 minuti di durata.

