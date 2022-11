Braun: 5 consigli per ottenere il meglio dalla depilazione

La guida semplice all’utilizzo da casa del Silk-expert Pro 5, l’epilatore a luce pulsata firmato Braun, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Dall’aperitivo con le amiche all’appuntamento in palestra, adattare la propria beauty routine, ai numerosi impegni quotidiani può spesso essere una sfida e un pensiero. Non stupisce, dunque, che tra i driver di scelta in fatto di depilazione ci sia anche il fattore tempo, come confermano anche i dati della ricerca condotta da Braun, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sociale e di Marketing Eumentra: ben il 43% delle donne intervistate dichiara di preferire un sistema che faccia risparmiare tempo e che fornisca la possibilità di depilarsi a casa e in autonomia.

Non solo, grande importanza è data anche all’efficacia del risultato finale: il 72% delle intervistate si dice infatti attento all’esito del metodo di rimozione dei peli prescelto, sia in termini di efficacia che di durata.

Braun: brand leader nell’epilazione elettrica

Conferma il suo impegno nel venire incontro alle esigenze e, necessità di tutti coloro che desiderano una depilazione di lunga durata nel comfort di casa propria, contribuendo, attraverso continua ricerca e innovazione, ad offrire ai consumatori e alle consumatrici device sempre più rapidi ed efficaci, come il Silk-expert Pro 5, la luce pulsata più veloce, efficiente e sicura in grado di rimuovere in modo permanente i peli visibili in sole 4 settimane.

Progettato per trattare con precisione tutte le zone, sia quelle di piccole dimensioni che quelle più difficili da raggiungere, il Silk-expert Pro 5, permette di trattare la parte bassa delle gambe in soli 5 minuti, garantendo risultati permanenti e duraturi nella comodità di casa propria: un perfetto equilibrio tra sicurezza, efficienza e velocità, pensato per le donne che non amano scendere a compromessi.

5 semplici passi!

Ma come ottenere risultati e avere una pelle sempre liscia? Scoprilo in 5 semplici passi.

Per prima cosa, è necessario rimuovere i peli visibili nella zona che si desidera trattare con il proprio metodo di depilazione preferito. Una volta rimossi, asciugare la pelle e collegare il device alla presa elettrica. Il Silk-expert Pro 5 prevede tre diverse modalità di utilizzo: il Gliding a scorrimento veloce per le zone più estese, e le modalità Delicata o Extra-Delicata per le zone più sensibili. La prima offre la massima intensità e si adatta alla tonalità della pelle durante il trattamento, mentre le modalità Delicata e Extra-Delicata si adattano alle diverse tonalità della pelle con un livello di energia inferiore. È consigliato utilizzare la modalità Extra-Delicata in fase di mantenimento, per chi utilizza il device per la prima volta o per le aree sensibili. Durante l’utilizzo del prodotto è necessario che il beccuccio aderisca perfettamente alla pelle, altrimenti il dispositivo non funzionerà. All’interno della confezione sono presenti due tipi di beccuccio: quello più grande per le aree estese – come le gambe – e la testina di precisione aggiuntiva, che consente di trattare anche le zone del corpo di piccole dimensioni o difficili da raggiungere, come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini. Durante la fase preliminare, è necessario effettuare il trattamento una volta a settimana per 4-12 settimane: per ottenere i risultati desiderati, è importante eseguire il trattamento con costanza. Dopo il trattamento a luce pulsata, è sconsigliato esporsi a fonti di luce artificiali, come solarium o docce solari, oltre a evitare ogni azione o prodotto che possa irritare la pelle, almeno nelle 24 ore successive.

Risultati visibili e duraturi

Prendersi cura di sé non è mai stato così facile! In 5 semplici mosse è così possibile raggiungere risultati che siano visibili e duraturi, in risposta alle esigenze delle donne che si destreggiano tra decine di impegni ogni giorno.

Cosa ne pensate di questi 5 consigli di Braun per ottenere il meglio dalla depilazione a casa con luce pulsata?