Bosch al CES 2022: tanta tecnologia per migliorare le nostre vite

Anche Bosch parteciperà al CES 2022 per mostrare al mondo gli ultimi ritrovati della tecnologia che un domani farà parte delle nostra quotidianità per migliorare le nostre vite

Tecnologia per tutte le situazioni: al CES di Las Vegas (4-8 Gennaio 2022), Bosch presenterà prodotti e servizi connessi, intelligenti e sostenibili per una vita migliore, a casa e in viaggio.

CES Innovation Awards: Premiata la soluzione Smart Connected Biking

La soluzione Smart Connected Biking della divisione Bosch eBike Systems ha ricevuto il CES 2022 Innovation Awards Honoree nella categoria “Vehicle Intelligence & Transportation”. I CES Innovation Awards sono assegnati dalla Consumer Technology Association (CTA).

La nuova generazione di sistemi di Bosch eBike Systems unisce l’esperienza fisica di guidare una e-bike con l’esperienza digitale fornita dalla connettività e da un’app. Questo sistema intelligente comprende la nuova app eBike Flow, un’interfaccia utente a LED, un display a colori, una batteria ricaricabile e una drive unit. Gli aggiornamenti over-the-air permettono un costante miglioramento dei servizi. L’app eBike Flow apre una serie di nuove funzionalità digitali per le e-bike, come il monitoraggio automatico delle attività e le modalità di guida personalizzate.

Un must di Bosch

La mobilità del futuro sarà autonoma, connessa, elettrificata e personalizzata. In futuro, sempre più veicoli saranno alimentati elettricamente. Saranno sempre più connessi con altri utenti della strada e l’ambiente circostante e offriranno servizi personalizzati basati su cloud, come avvisi di guida contromano o aggiornamenti delle condizioni stradali. La show car mostra l’esperienza di Bosch nelle soluzioni tecnologiche e un ampio know-how nel software e nell’hardware. Per esempio, Bosch sta sviluppando computer centrali per l’architettura elettronica del futuro. Queste centraline saranno utilizzate per la guida assistita e autonoma, le funzioni di guida evolute, nonché quelle multimediali. Gli aggiornamenti over-the-air manterranno costantemente aggiornate le funzioni delle auto.

Virtual visor

L’aletta parasole digitale trasparente: le alette parasole convenzionali proteggono i conducenti dalla luce abbagliante. Tuttavia, spesso ostruiscono gran parte del campo visivo. Bosch risolve questo problema con un nuovo display LCD trasparente. Il visore virtuale è collegato alla telecamera di monitoraggio interna, che rileva la posizione degli occhi del conducente. Utilizzando algoritmi intelligenti basati sull’intelligenza artificiale, l’aletta parasole virtuale valuta queste informazioni e oscura solo l’area del display dove il sole o altre fonti di luce accecherebbero il guidatore. Il resto rimane trasparente lasciando libera la visuale della strada.

SoundSee – udito intelligente per la ISS

Anche se appena più grande di un lunch box, SoundSee di Bosch è dotato della più recente intelligenza artificiale (IA). SoundSee si trova sulla ISS (stazione spaziale internazionale). Installati a bordo di Astrobee, il robot volante e autonomo della NASA, i microfoni integrati di SoundSee registrano il rumore ambientale nello spazio. Utilizzando l’intelligenza artificiale, la tecnologia Bosch analizza i dati audio per rilevare potenziali anomalie e identificare le aree che richiedono lavori di manutenzione. SoundSee è stato sviluppato insieme ad Astrobotic come parte di una collaborazione di ricerca della NASA.

Soluzioni basate su software per la mobilità di oggi e di domani di Bosch

Il software sta giocando un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dei veicoli. Dopotutto, le future funzioni di connettività, automazione e personalizzazione saranno più che mai definite dal software. Bosch ogni anno installa oltre 200 milioni di centraline elettroniche con il proprio software nei veicoli di tutto il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda può attingere a profonde competenze software, elettroniche e di sistema e utilizzarle per sviluppare software per veicoli specifici per applicazioni e hardware da abbinare ad applicazioni automobilistiche di ogni tipo, dall’assistenza alla guida all’infotainment. Bosch compie ulteriori passi strategici verso una posizione di leadership nel futuro della mobilità, dominato dal software. In futuro, la società svilupperà e venderà il software base per i veicoli, il middleware e i servizi cloud, attraverso la consociata ETAS.

Advanced Driving Module – componenti pre-integrati per auto elettriche

Con l’Advanced Driving Module (ADM), Bosch sta riducendo la complessità nello sviluppo di auto elettriche e quindi aumentando l’efficienza per le case automobilistiche. L’ADM combina i singoli sistemi di powertrain, freno e sterzo in una rete armonizzata che i produttori possono integrare nel veicolo in modo più rapido ed economico. Inoltre, interfacce semplificate e un’architettura software uniforme garantiscono una comunicazione ottimizzata tra i componenti e costituiscono la base per nuove funzionalità.

Technician Process Assistant (TPA) – un tuttofare digitale

L’assistente di processo tecnico TPA fa parte di un ecosistema post-vendita connesso in cui persone e macchine si scambiano dati secondo necessità per riparare e mantenere in modo efficiente i veicoli. Il sistema, in continuo apprendimento ed evoluzione, è una soluzione vivavoce e indipendente dalla piattaforma che funziona con tablet, PC e dispositivi indossabili. Con l’aiuto dell’IA, inoltre, è stata creata una base di conoscenze utilizzando informazioni di servizio tradizionali. Se sono necessarie ulteriori competenze è possibile stabilire una connessione tra un esperto e gli “occhi e le orecchie” del tecnico che lavora sul veicolo. Ciò contribuisce a migliorare la precisione e l’efficienza durante la manutenzione e la riparazione dei veicoli, oggi sempre più complessi.

Nevonex – agricoltura connessa

L’agricoltura sta attualmente affrontando la sfida di garantire la produzione alimentare di fronte al cambiamento climatico. Nevonex supporta gli agricoltori con le necessarie conoscenze specialistiche sotto forma di servizi digitali. I servizi forniti da fornitori terzi possono essere utilizzati su macchine agricole tramite Nevonex, indipendentemente dal produttore. Sono utilizzati per automatizzare le impostazioni della macchina e per ottimizzare i processi di coltivazione agricola. Bosch sta studiando come i dati dei processi di coltivazione possono essere registrati e utilizzati come informazioni per le fasi successive del processo. L’obiettivo è utilizzare l’edge computing per portare in agricoltura servizi basati sull’intelligenza artificiale.

Una boccata d’aria fresca – Soluzione Bosch per una migliore qualità dell’aria

Per migliorare la qualità dell’aria nelle città, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle aree commerciali, Bosch offre soluzioni innovative che registrano e simulano con precisione le emissioni. I monitor della qualità dell’aria Bosch forniscono letture precise per ossidi di azoto, particolato, umidità e temperatura, in altre parole, informazioni importanti per misurare la qualità dell’aria in un determinato luogo. I dati vengono quindi trasferiti nel cloud e valutati. Sapere esattamente quali inquinanti sono presenti nell’aria, dove si trovano e dove si stanno diffondendo consente di prendere rapidamente contromisure, per un’aria migliore in ogni momento.

Soluzioni Bosch per la casa

Riscaldamento e condizionamento intelligenti

Il condizionatore d’aria split altamente efficiente Climate 5000 3.0 offre elevate prestazioni di riscaldamento e raffreddamento grazie alla più recente tecnologia inverter. Grazie alla capacità di riscaldare in modo efficiente anche con temperature esterne gelide, questo condizionatore d’aria è ideale per la maggior parte degli edifici residenziali. Il Climate 5000 3.0 è caratterizzato da una migliore efficienza energetica e regolazione dell’umidità e crea un piacevole clima domestico. Inoltre, il sistema di filtro dell’aria integrato pulisce l’aria e riduce i composti organici volatili (VOC) e altri gas e odori nocivi. Bosch lancia anche il condizionatore d’aria Inverter Ducted Split (IDS) Premium Connected. Oltre all’elevata efficienza, dispone di funzioni di connessione altamente innovative. Grazie a una connessione Internet wireless e una piattaforma IoT, gli installatori e i proprietari possono registrare i dispositivi in app per una facile installazione e risoluzione dei problemi. Con l’app EasyAir si accedere ai dati da remoto per monitorare il consumo energetico e lo stato del dispositivo.

Termostati connessi – controllo intelligente e semplice del riscaldamento

Con i termostati BCC50 e BCC100, Bosch offre un controllo all-in-one semplice e intelligente per i sistemi di riscaldamento, condizionamento dell’aria e ventilazione. Gli utenti possono programmare i programmi preferiti di riscaldamento e raffreddamento. I comandi vengono impostati direttamente sul termostato, utilizzando l’app Bosch Connected Control o tramite comando vocale.

Forno intelligente – cucinare con un assistente vocale

Quale temperatura? Calore diretto o vapore? Trovare l’impostazione giusta può essere complicato. Ma che si tratti di una cena veloce o di una cucina raffinata, un forno Intelligente Bosch farà la magia. Attraverso l’assistente vocale Alexa fornirà consigli come, per esempio, la migliore impostazione da utilizzare e, se necessario, accenderà anche il forno: basta chiedere.

Ricette ispirate da uno sguardo digitale all’interno del frigo

Non hai idea di cosa mangiare? Frigo pieno di diversi alimenti? Questo è ormai un ricordo del passato. Ora la spesa può essere inserita in un inventario digitale del frigorifero – manualmente, sincronizzandosi con la lista della spesa Home Connect o tramite una fotocamera nel frigorifero. L’app Home Connect saprà quindi esattamente cosa c’è nel frigorifero e potrà fornire idee per ricette basate sul cibo disponibile. Nuove eccellenze culinarie e meno sprechi alimentari sono garantiti.

Bosch Cookit – il tuttofare in cucina

Cookit porta la massima flessibilità in cucina. Che si tratti di programmi automatici, cotture guidate o manuali, il robot da cucina multifunzione, con funzione di cottura, offre il giusto supporto per tutti. Ora è ancora più flessibile grazie alla nuova funzione “My Recipe” con cui è possibile salvare in Cookit le ricette personali. Per fare ciò, la ricetta con tutti gli ingredienti, le quantità, le temperature e le istruzioni di cottura speciali vengono inserite nell’app Home Connect e inoltrate a Cookit. Il robot da cucina con funzione di cottura è così pronto a guidare l’utente passo a passo nella preparazione, ogni volta che si desidera.

Spexor – proteggere ciò che ami

Questo assistente di sicurezza mobile è un dispositivo all-in-one intelligente che fornisce una protezione ovunque e in qualsiasi momento. Rileva intrusioni e gas pericolosi, misura la qualità dell’aria dell’ambiente ed emette un allarme in caso rilevi troppo caldo o gelo. Se nell’ambiente monitorato Spexor rileva anomalie attraverso i sensori integrati, invia immediatamente una notifica direttamente allo smartphone dell’utente.

Sensori Bosch: incrollabili, instancabili e incredibilmente flessibili

BME688 – monitora la qualità dell’aria e protegge le foreste

Per soddisfare l’esigenza di aria pulita a casa, in ufficio o all’aperto, Bosch Sensortec ha sviluppato BME688. Questo innovativo sensore MEMS è il sensore di qualità dell’aria quattro in uno più compatto al mondo dotato di intelligenza artificiale ed è in grado di misurare contemporaneamente gas, umidità, temperatura e pressione atmosferica. È adatto per molte applicazioni, come l’invio di un avviso quando i prodotti alimentari sono scaduti o la diagnosi precoce di incendi boschivi. In collaborazione con Dryad Networks, i sensori BME688 tramite una rete IoT rilevano precocemente gli incendi boschivi. Questo significa emissioni di CO2 significativamente inferiori, così, Bosch contribuisce attivamente alla protezione del clima.

BHI260AP – rivoluzionare il monitoraggio del fitness

Squat, sit-up, allenamento kettlebell: l’elenco degli esercizi di fitness è quasi infinito. Tuttavia, molti fitness tracker e orologi intelligenti possono tracciare solo un numero limitato di attività ciò significa che non possono sempre riconoscere in modo affidabile i movimenti e gli esercizi eseguiti. Per risolvere questo problema, Bosch Sensortec ha sviluppato il BHI260AP, un nuovo sensore di movimento ad autoapprendimento che fornisce ai dispositivi indossabili e agli hearable l’intelligenza artificiale. Il sensore riconosce e risponde automaticamente a molti movimenti diversi e può apprendere qualsiasi nuova attività di fitness basata su routine ripetute regolarmente.

BMP384 – resistente all’acqua, agli agenti chimici e alla polvere

I dispositivi indossabili, gli elettrodomestici e le applicazioni industriali devono spesso far fronte a condizioni difficili. Fino ad oggi, molti sensori di pressione barometrica non sono stati molto robusti o resistenti ai fluidi, dunque, non sempre installabili in prodotti a tenuta stagna. Con BMP384 di Bosch Sensortec, è una storia diversa. Questo sensore di pressione barometrica è tanto compatto quanto robusto. Al CES, Bosch Sensortec presenta anche un nuovo sensore di pressione ultra-preciso che può essere utilizzato anche per la navigazione interna e la localizzazione.

Soluzioni IoT Bosch per la città connessa e per una maggiore sicurezza dei dati

Da un’unica fonte: application store per app di analisi video

Le telecamere di sorveglianza possono essere dotate in modo flessibile di nuove funzioni supportate dall’intelligenza artificiale tramite il primo store di applicazioni aperto al mondo per app di analisi video. Applicazioni, per esempio, per il rilevamento volti, fumo, incendio e allagamento o per l’analisi del traffico e dei flussi di persone possono essere installate sulle telecamere supportate in pochi minuti. Sviluppate da Bosch Azena sono già disponibili oltre 100 app con più di 40 scenari applicativi – ne vengono aggiunte di nuove ogni mese.

Videocamere intelligenti per una maggiore sicurezza stradale

Grazie a un nuovo software di analisi video deep-learning le nuove telecamere Inteox, con classificazione degli oggetti, possono essere utilizzate per il monitoraggio del traffico. Sono in grado di riconoscere più velocemente i dettagli precisi dei veicoli anche nel traffico intenso. L’intelligenza artificiale aiuta a riconoscere situazioni impreviste, indesiderate o future in modo più rapido, intuitivo e affidabile.

Utilizzo dell’intelligenza artificiale per gli attacchi hacker

Bosch AI Shield è un prodotto di sicurezza dotato di intelligenza artificiale. Protegge dagli attacchi esterni da parte di sistemi assistiti dall’IA. La protezione viene creata mediante un’analisi di vulnerabilità. La soluzione offre uno strumento basato su SaaS (Software as a Service) con interfaccia utente ed è stata progettata in modo tale da poter essere utilizzata in modo flessibile e scalabile dagli sviluppatori. Il modello IA nei dispositivi o nel cloud garantisce IP, marchio e protezione degli investimenti e crea fiducia nella digitalizzazione.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!