Boox Nova3 Color VS Boox Nova3: uno scontro a colori

Boox Nova3 Color e Nova3 sono due tablet/e-Book Reader dotati del medesimo hardware di fascia media ma con uno schermo e-Ink dalle caratteristiche opposte

Dopo aver testato approfonditamente sia il nuovo Boox Nova3 Color che la controparte monocromatica Boox Nova3 prodotti da Onyx, possiamo dirvi che nonostante siano sotto il profilo estetico e componentistico (escludendo il display) assolutamente identici, hanno delle diversificazioni. In questo speciale esponiamo tutte le piccole differenze dei due device che possono farvi propendere per l’uno o per l’altro prodotto in base al tipo di utilizzo prioritario. Di seguito, la scheda completa dei 2 device.

Onyx Boox Nova3 Color: scheda tecnica

Display: e-I nk Kaleido Plus da 7,8″, 4096 colori, con rivestimento in vetro AG ;

; Risoluzione: 1404x1872p (300ppi) per i contenuti monocromatici, 468x624p (100ppi) per contenuti a colori ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 636 ;

; GPU: Adreno 509;

RAM: 3GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 32GB di tipo eMMC non espandibile ;

di tipo ; connettività: Bluetooth 5, WiFi dual band 2.4 e 5 GHz ;

; batteria: 3150mAh ;

; dimensioni: 197,3 x 137 x 7,7mm;

peso: 265g ;

; OS: Android 10 ;

; Prezzo: 419,99€

Onyx Boox Nova3: scheda tecnica

Display: e-Ink Carta HD Touchscreen ed e-Ink Mobius da 7,8″ ;

; Risoluzione: 1872×1404p (300 ppi) ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 636;

GPU: Adreno 509;

RAM: 3GB di tipo LDDR4X ;

di tipo ; ROM: 32GB di tipo eMMC non espandibile ;

di tipo ; connettività: Bluetooth 5.0, WiFi dual band 2.4 e 5 GHz ;

; batteria: 3150mAh ;

; dimensioni: 196 x 137 x 7,7 mm ;

; peso: 275g ;

; OS: Android 10 ;

; Prezzo: 339,99€

Colors VS Black&White | Boox Nova3 Color VS Boox Nova3

Affiancando i due dispositivi la prima cosa che sarà subito evidente è la differenza di visibilità tra i 2 pannelli sia in condizioni di luce ambientale che artificiale. Se da un lato il Nova3 Color può fare gola per essere il primo tablet da 7,8″ a colori dell’azienda, va detto però che questi ultimi risultano sì più vividi rispetto alla precedente generazione con display più piccolo, ma comunque sminuiti dal “buio” del pannello stesso. Questo limite è dovuto proprio alla nuova tecnologia Kaleido Plus che consiste, volendo semplificare, nell’applicazione di un filtro a colori al di sopra del display e-Ink monocromatico. Ciò andrà ad inficiare purtroppo anche la visibilità dei semplici contenuti in bianco e nero, risultando anche questi ultimi più scuri. Va infine detto che la densità di pixel è diversa per i contenuti a colori rispetto a quelli che ne sono privi. Nel primo caso si arriva a 100ppi mentre nel secondo si sale a 300ppi, abbastanza per avere una qualità di definizione dei caratteri paragonabile a quella di una stampa di qualità alta.

Spostando l’attenzione sul Nova3, invece, avrete sempre una definizione di 300ppi in quanto monta un pannello e-Ink classico in bianco e nero. La differenza però che la noterete subito: il display è considerevolmente più “chiaro” della sua variante a colori, rendendo meno frequente il ricorso alla retroilluminazione del device se non c’è una buona illuminazione ambientale/artificiale. Ne consegue ovviamente un minor consumo della batteria. Una piccola parentesi sulla retroilluminazione: il Nova3 permette di regolare sia la luce fredda che quella calda, viceversa sul Nova3 Color si può modulare esclusivamente la luce fredda.

Ergonomia | Boox Nova3 Color VS Boox Nova3

Entrambi i prodotti condividono lo stesso design, peso e dimensioni. Nonostante quindi la facile trasportabilità grazie alle dimensioni contenute, peccano un po’ nell’usabilità. Infatti, avendo le cornici laterali molto strette, sarà difficile sostenerli in verticale senza dare accidentalmente input al display. La situazione ovviamente migliora mantenendoli orizzontalmente, sfruttando in questo modo le cornici più spesse. Peccato anche per la mancanza del giroscopio, costringendo l’utente a cambiare l’orientamento dello schermo unicamente via software. Infine i 10g di differenza tra loro non si avvertono minimamente anche con un utilizzo prolungato.

Questione di stil(o)e | Boox Nova3 Color VS Boox Nova3

Un’altra significativa differenza va ricercata nella penna inclusa in confezione. Partendo dalla stilo del Nova3 Color possiamo dire che è molto comoda da tenere, leggera e con l’estremità superiore che funge da gomma da cancellare. Capovolgendo la penna, infatti, è possibile passare il piccolo pulsante sulle aree da cancellare e poter fare modifiche al volo. La punta per scrivere è morbida e genera un feedback uditivo piacevole durante lo scorrimento sul display.

In merito alla penna in dotazione con il Nova3, presenta invece qualche problema di progettazione. Avendo uno spessore molto esiguo diventa problematico impugnarla comodamente, inducendo stanchezza nel caso in cui si usasse per molto tempo il tablet per prendere appunti. Va detto poi che oltre al pulsante sull’estremo opposto per cancellare, ne è presente un altro lungo il profilo che svolge la medesima funzione ancora più velocemente. Il problema, però, è che non sempre funzionerà al primo colpo, costringendovi a rilasciarlo e ripremerlo diverse volte prima che inizi ad eliminare le parti desiderate.

Software | Boox Nova3 Color VS Boox Nova3

Sia il Nova3 Color che il Nova3 si avvalgono di Android 10 come sistema operativo. Ciò darà una flessibilità di utilizzo paragonabile a quella offerta da qualsiasi smartphone vista la possibilità di installare qualunque applicazione dal Play Store di Google. Passando invece al software di lettura preinstallato, va detto che è uguale per entrambi i device. Si potranno aprire file di tipo PDF, e-Pub, Rtf, Docx e tantissimi altre e modificare la spaziatura, la grandezza e l’interlinea dei caratteri. La vera ed unica differenza risiede nell’opportunità di poter sottolineare o scrivere direttamente sul file usando fino a 16 colori diversi sul Nova3 Color, mentre col Nova3 ci si ferma al rosso, verde, blu e bianco, visibili solo esportando il file su un PC o smartphone.

Stesso identico discorso varrà anche per il programma di scrittura/disegno integrato. Vale a dire che l’unica variazione sostanziale è insita nella possibilità di usare e visualizzare fino a 16 colori sul Nova3 Color. Nel caso della controparte in bianco e nero, invece, si avranno a disposizione solo fino a 4 colori (escludendo il nero e 3 gradazioni di grigio) non visualizzabili direttamente sul display monocromatico. C’è ancora un’altra piccola differenza tra i due device nel software per disegnare. Se si collega il Nova3 Color al proprio televisore tramite Chromecast e sia avvia il programma da disegno, ci si rende conto che la sincronizzazione di ciò che si scrive con il monitor della TV ha un ritardo considerevole. È probabile che si tratti di un bug in quanto se dopo aver tracciato una linea si seleziona un qualsiasi strumento, l’aggiornamento sullo schermo della televisione sarà istantaneo. Quanto appena detto non succede nel caso del Nova3, il quale fornisce una sincronizzazione quasi istantanea di ciò che viene scritto/disegnato.

Performance

Essendo dotati della stessa componentistica interna, sono praticamente equivalenti in merito all’esperienza di navigazione web, velocità nel cambio pagina o fruizione di video su YouTube. Persino in ambito gaming dimostrano performance analoghe anche in videogiochi di una certa complessità. Dove si riscontra un’ulteriore diversità è nella velocità di aggiornamento del pannello e-Ink. Nel Nova3 Color la modalità di refresh rate più alta corrisponde ad ‘A2‘, nel Nova3 invece ne esiste una quarta chiamata ‘XMode‘. Quest’ultima è adatta per la fruizione di contenuti video poiché in grado di offrire una fluidità dell’immagine elevatissima a discapito, però, della definizione e di un effetto ghosting molto consistente.

Conclusioni

Giunti alla fine di questo speciale possiamo dire che il Nova3 Color ed il Nova3 sono 2 ottimi tablet/e-Book Reader, ma che per via di alcune specifiche peculiarità possono essere più apprezzati e indicati per uno specifico utilizzo. Il Nova3 Color grazie al suo schermo può senza dubbio dare il meglio di sé in ambito artistico o per chi cerca un dispositivo compatto e veloce per prendere appunti, potendo in quest’ultimo caso avvalersi anche dei colori nonché di uno stilo decisamente più ergonomico e funzionale. D’altro canto il Nova3 grazie al suo pannello monocromatico ha una migliore visibilità e definizione dei caratteri, dimostrando di essere il massimo su cui puntare per chi desidera un dispositivo principalmente per leggere o navigare sul web senza necessitare di una forte illuminazione ambientale.

Cosa ne pensate dei nuovi tablet e-Ink Nova3 Color e Nova3 di Onyx? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!