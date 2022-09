BLUETTI presenta ufficialmente il nuovo generatore solare EB3A. Scopriamo tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche del prodotto

BLUETTI, una delle principali aziende al mondo ad occuparsi di energia green, annuncia ufficialmente la nuova centrale elettrica solare: EB3A. Ricarica ultrarapida, pacco batterie LiFePo4, prese multiple e gestione intelligente dei consumi sono alcune delle caratteristiche della nuova centrale elettrica EB3A.

Continua a leggere per scoprire perché questa minuscola centrale elettrica si distingue dalla massa.

Perché EB3A è un prodotto innovativo?

Ricarica ultra veloce (Appross. 30 minuti per raggiungere l’80%)

La nuova tecnologia di Bluetti per la ricarica rapida permette di raggiungere l’80% della sua capacità vitale in soli 30 minuti utilizzando contemporaneamente la ricarica da rete e la ricarica solare.

Batteria LiFePO4 da 268Wh ultra resistente

BLUETTI EB3A adotta batterie a celle composte da litio ferro fosfato che garantiscono oltre 2.500 cicli di vita, migliori prestazioni e minor impatto ambientale.

600W/1200W (picco di tensione) Inverter

L’inverter intelligente garantisce una ricarica super veloce e offre meno tempi di inattività e più tempi di esecuzione.

Porte di uscita sufficienti per ogni esigenza

Onda sinusoidale pura in corrente alternata e 9 porte di uscita per alimentare tutti i dispositivi di cui hai bisogno.

1× 600W presa AC

1×100W USB-C PD porta

2×15W USB-A porte

2×DC5521

1×12V10A presa accendisigari

1× Wireless charging pad

200W Carica solare

Potenzia il generatore elettrico EB3A con i pannelli solari BLUETTI PV120 o PV200. Utilizzando i pannelli solari PV200 di BLUETTI caricherai EB3A in sole due ore e sarai pronto a vivere le tue avventure off-grid senza paura di rimanere a corto di energia, nelle tue escursioni all’aria aperta o durante le vacanze in campeggio o in camper, così da ridurre i consumi di gas e petrolio che negli ultimi mesi hanno subito un notevole aumento di prezzo.

Applicazione intuitiva

Con l’app BLUETTI, avrai accesso a tutte le informazioni riguardanti la tua centrale elettrica portatile in tempo reale.

Sistema di controllo intelligente della batteria (BMS)

Il sistema di controllo della batteria ideato da BLUETTI (BMS) monitora tutto ciò che accade in EB3A, proteggendo il sistema da rischi di corto circuito, sovraccarico di corrente, sovraccarico di tensione e qualsiasi problema di surriscaldamento derivante dalle operazioni quotidiane.

Progettato in ottica della portabilità

EB3A pesa solo 4.6 kg. Le sue ridotte dimensioni la rendono la compagna ideale per lavorare in casa o all’aperto, a contatto con la natura e lontano dalla rete elettrica.

Quando usare EB3A?

Potenza in uscita

È utile come fonte di alimentazione in caso di emergenza, per esempio in caso di interruzioni di corrente improvvisa. Sebbene non possa alimentare apparecchi ad alto consumo come forno o congelatore, l’EB3A ti permetterà di far funzionare tutti i tuoi dispositivi essenziali (come telefono, luce e frigorifero) fino al ripristino della corrente elettrica domestica.

Per coloro che utilizzano macchine CPAP a casa, EB3A è senza ombra di dubbio un partner affidabile, che assicura che il tuo dispositivo continui a funzionare anche in caso di problemi alla rete elettrica di casa.

Attività e avventure all’aperto

Quando organizzi una festa in giardino, dimentica cavi aggrovigliati e ingombranti che rischiano di farti inciampare: EB3A potrà far funzionare luci, un proiettore o qualsiasi altro dispositivo desiderato, regalandoti una giornata in completa libertà e comodità.

Se sei un vero appassionato di avventure all’aria aperta non potrai fare a meno di EB3A. Indipendentemente dal tipo di viaggio che stai facendo – in campeggio o in camper, per esempio – potrai contare su EB3A ogni volta che ne avrai bisogno. Alimenterai senza problemi fotocamere, droni, smartphone, laptop o dispositivi GPS ecc.

Dove acquistare EB3A & Altre informazioni

BLUETTI offre alte prestazioni a costi ridotti. EB3A è disponibile oggi a un prezzo scontato.

EB3A 299€ – 26% in meno rispetto al prezzo di listino di 399€. – Offerta limitata fino al 30 settembre.

EB3A + 1*PV200 Pannello fotovoltaico 799€ – 11% in meno rispetto al prezzo di listino di 899€. – Offerta limitata fino al 30 settembre.

EB3A + 1*PV120 Pannello fotovoltaico 699€ – 13% in meno rispetto al prezzo di listino di 798€. – Offerta limitata fino al 30 settembre.

Informazioni su BLUETTI

Con oltre 10 anni di esperienza alle spalle nel settore industriale, BLUETTI porta avanti progetti sostenibili per il futuro attraverso lo sviluppo di tecnologie green per lo stoccaggio di energia solare sia per uso abitativo che outdoor, offrendo al contempo un’esperienza eco-compatibile per la salvaguardia del pianeta. BLUETTI è presente in oltre 70 paesi e viene scelta da milioni di persone nel mondo. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito online di BLUETTI.