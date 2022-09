BLUETTI EP600 e B500: nuovi sistemi di accumulo di energia solare a IFA 2022

BLUETTI presenta il nuovo sistema di accumulo modulare di energia EP600 e B500 a IFA 2022. I nuovi moduli possono arrivare fino a 79 kWh di capacità massima. Vediamo i dettagli!

Questo mese, BLUETTI ha presentato alla fiera IFA di Berlino le sue ultime novità, tra cui la combinazione AC500+B300S, la serie AC200 e, soprattutto, il tanto vociferato sistema ad energia solare EP600+B500, un sistema trifase dotato di un inverter da 6 kW e di una batteria LFP con capacità massima di 79 kWh.

BLUETTI e le nuove celle ad energia solare

La ricerca di una batteria ad energia solare perfetta può risultare molto complicata, dal momento che sono disponibili tantissime opzioni diverse ed è difficile analizzarle tutte. Inoltre, non esiste una risposta univoca e semplice quando si parla di accumulo di energia.

La flessibilità è sempre la prima priorità dei nuovi prodotti BLUETTI. Dal lancio del sistema AC300+B300 nel 2021, BLUETTI ha iniziato a rendere modulari i suoi sistemi solari ad elevata efficienza, offrendo una straordinaria versatilità e compatibilità tra i vari moduli. I nuovi BLUETTI EP600 e B500 mantengono questa ottima tradizione.

Che cos’è il sistema di batterie solari BLUETTI EP600?

Il design modulare di EP600 riduce notevolmente il peso e le dimensioni complessive. È dotato di un enorme inverter bidirezionale da 6000VA per l’ingresso e l’uscita in corrente alternata, che fornisce corrente alternata a 230/400V per far funzionare facilmente quasi tutti gli elettrodomestici. Inoltre, l’EP600 supporta anche un ingresso per la ricarica tramite energia solare fino a 6000W con una gamma da 150V a 500V. Con un’efficienza MPPT del 99,9%, potrete alimentare tutti i vostri divertimenti con la luce del sole anche con piccolo array di pannelli solari!

Per la batteria di espansione, B500 è fatta su misura per il sistema EP600. Presenta celle di batteria LFP ultraresistenti da 4.960Wh, un design in lega di alluminio e le stesse dimensioni di EP600. Ogni EP600 supporta fino a 16 moduli batteria per raggiungere una capacità totale di 79,3 kWh, in grado di coprire ogni esigenza energetica a casa o fuori casa per giorni o addirittura per una settimana! BLUETTI EP600 e B500 possono essere impilati in modo ordinato per risparmiare spazio all’interno o all’esterno della casa. Ogni volta che c’è bisogno di energia, il sistema BLUETTI EP600 è pronto a intervenire.

Perché la batteria è così importante per un sistema a energia solare?

In generale, un sistema a energia solare comprende pannelli solari e un generatore solare con batterie integrate o di espansione. I pannelli solari raccolgono in modo efficiente la luce del sole e la convertono in elettricità immagazzinabile nelle batterie per un uso successivo, rendendo possibile l’utilizzo dell’energia solare anche dopo il tramonto o nelle giornate nuvolose. Inoltre, rappresentano una soluzione economica per accedere all’energia sostenibile e ridurre l’impronta di carbonio sul nostro pianeta.

Quindi, sia che vogliate sbarazzarvi di bollette elettriche salate o prepararvi a eventuali interruzioni di corrente inaspettate o a disastri naturali, il sistema di accumulo di energia EP600 sarà una solida fonte di energia di riserva su cui potrete sempre contare.

Cosa rende il sistema BLUETTI EP600 unico sul mercato?

I sistemi di accumulo di energia per uso domestico sono stati introdotti anni fa e hanno fatto cambiato in meglio la nostra vita. Oggi sono disponibili numerose varietà e dimensioni. Rispetto agli altri generatori solari presenti sul mercato, EP600 è dotato di un sistema di inverter ibrido sotto la scocca, il che significa che è sufficiente collegare i pannelli solari al generatore solare. Non sono più necessari inverter solari o regolatori MPPT esterni.

Disponibilità e prezzi

È stato riferito che alcuni Paesi e aree hanno adottato misure drastiche per alleviare la crisi energetica che attanaglia l’Europa, soprattutto per il prossimo inverno. Per alleviare la carenza di energia, BLUETTI afferma che i sistemi EP600 e B500 saranno disponibili prima dell’arrivo dell’inverno in Europa, Regno Unito e Australia.

Il pre-ordine dovrebbe iniziare prima di novembre sul sito ufficiale di BLUETTI. Potete iscrivervi qui per ottenere un prezzo early bird e rimanere aggiornati sulle ultime novità del nuovo sistema a energia solare di BLUETTI.

Per quanto riguarda il prezzo, anche se non è ancora stato ufficializzato, una combinazione altamente raccomandata – EP600+2x B500 – costerà 8.999 euro, come ha rivelato James Ray, il vicepresidente esecutivo di BLUETTI. Ha inoltre dichiarato che questa combinazione permetterà di soddisfare tutte le esigenze del consumatore medio senza costare un occhio della testa. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!