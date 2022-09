BLUETTI Camping Season: siete pronti per il campeggio?

Siete pronti per andare in campeggio? Con le soluzioni di Bluetti potrete prendervela comoda grazie as un affidabile sistema di energia solare che soddisferà tutta le vostre esigenze

L’autunno in arrivo offre una grande opportunità per celebrare il raccolto e pianificare un viaggio in campeggio per godersi l’ambiente incontaminato e godersi i cambiamenti che porta la nuova stagione. Più si esplora la natura, più ci si allontana dalla rete elettrica. Tuttavia, questo non significa che si debba campeggiare senza corrente. Assicuratevi di essere ben preparati prima di andare in campeggio dando un occhio ai prodotti BLUETTI, dove potrete risparmiare molto (fino al 26% di sconto) su un’ampia gamma di centrali elettriche grazie alla vendita Glamping Ready dal 16 al 30 settembre.

BLUETTI EB3A

Il nuovo EB3A è dotato di una capacità di 268Wh e di un inverter da 600W, che lo rendono tanto portatile quanto potente da superare la maggior parte dei concorrenti sul mercato recente. Supporta una velocità di ricarica fino a 430W (AC+PV), il che significa che la ricarica all’80% richiede solo 30 minuti! Un compagno perfetto per migliorare la vostra esperienza in campeggio.

EB3A (299€, 399€ )

) EB3A+PV120 (669€, 769€ )

) EB3A+PV200 (799€, 899€ )

BLUETTI AC200

Se avete intenzione di uscire per qualche giorno, alcune pentole come il grill elettrico, la friggitrice ad aria e il frullatore potrebbero essere necessarie per un campeggio coinvolgente. I modelli di punta -AC200P/AC200MAX, con una potenza di 2.000W/2.200W (4.800W di picco) in corrente alternata, sono in grado di svolgere tutti questi lavori senza sforzo. Raccogliendo in modo efficiente la luce solare illimitata e convertendola in energia immagazzinabile, ora potete essere certi che non ci saranno più carenze di energia per i giorni a venire.

AC200P+PV350 (2.399€, 2.599€ )

) AC200MAX+PV200 (2.499€, 2.699€ )

BLUETTI B230

Come batteria di espansione con capacità di 2.048Wh, B230 è ampiamente compatibile con BLUETTI AC200MAX, AC200P, EB150 e EB240. Può essere utilizzato come fonte di alimentazione autonoma grazie alle uscite multiple per una ricarica versatile, tra cui 1x 18W USB-A QC3.0, 1x 100W PD3.0 USB-C e 1x 12V/10A Cigarette Lighter.

Durante la vendita Glamping Ready, ogni B230 acquistato da BLUETTI riceverà un P090D GRATUITO, necessario per collegare il B230 alle stazioni di alimentazione.

B230 (1.399€, 1.499€ )

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!