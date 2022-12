BLUETTI AC500: protagonista dell’innovazione al CES 2023

Alla più importante fiera dedicata all’elettronica di consumo, il CES 2023, BLUETTI sarà protagonista con il sui BLUETTI AC500 in numerose premiazioni sul tema dell’innovazione

BLUETTI ha annunciato oggi di essere stata nominata “Innovation Awards Honoree” del CES 2023 per il generatore solare BLUETTI AC500. Il programma CES Innovation Awards di quest’anno ha ricevuto un numero record di oltre 2100 candidature. L’annuncio è stato fatto prima del CES 2023, l’evento tecnologico più influente al mondo, che si terrà dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas.

CES 2023: BLUETTI AC500 in lizza per un importante premio (e non solo)

Il programma CES Innovation Awards, gestito dalla Consumer Technology Association (CTA), è un concorso annuale che premia le eccellenze in termini di design e progettazione in 28 categorie di prodotti tecnologici di consumo. I prodotti con il punteggio più alto ricevono il riconoscimento “Best of Innovation”. Una giuria d’élite di esperti del settore, tra cui rappresentanti dei media, designer, ingegneri e altri, ha esaminato i prodotti presentati in base a innovazione, progettazione ingegneristica e funzionalità, estetica e design.

BLUETTI AC500

BLUETTI AC500 è unaccumulatore modulare e compatibile con le batterie B300S per una capacità massima di 18.432Wh. BMS e batteria LFP integrati possono garantire una maggiore sicurezza e una lunga durata. L’inverter da 5.000 W (10.000 W di picco) consente all’AC500 di far funzionare senza problemi dispositivi elettronici ad alta potenza come fornelli elettrici o stufette elettriche. Collegando due AC500 in serie è possibile raddoppiare la capacità, la tensione e la potenza fino a 36.864Wh, 240V e 6.000W per poter vivere staccati dalla rete per qualche giorno senza troppe preoccupazioni! James Ray, Direttore Marketing di BLUETTI, ha dichiarato:

È incoraggiante vincere questo premio, che ci ispirerà a introdurre ulteriori innovazioni per soddisfare la domanda di energia in continua evoluzione.

Novità per il CES 2023

Il CES ha collaborato con la World Academy of Art and Science (WAAS) per mostrare il ruolo critico della tecnologia a sostegno del programma delle Nazioni Unite per far progredire la sicurezza e le condizioni di vita delle persone in tutto il mondo. Per il CES 2023, il CTA ha introdotto una nuova categoria di premi per l’innovazione che mette in mostra le tecnologie che promuovono i diritti umani. La categoria “The Human Security for All ” comprende otto nuove sottocategorie tecnologiche. Alcuni prodotti premiato sono già disponibili nel sito ufficiale, altri verranno annunciati a breve. Molti prodotti premiati ovviamente potranno essere visionati all’interno della fiera.

CES 2023 si terrà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio 2023, con i Media Days che si svolgeranno il 3-4 gennaio 2023. I partecipanti potranno sperimentare nuove tecnologie sviluppata da aziende di tutto il mondo e dare uno sguardo a quello che potrebbe riservare il futuro, toccando con mano i prodotti più innovativi del mondo. La fiera metterà in evidenza come le innovazioni nei settori della sostenibilità, dei trasporti e della mobilità, della salute digitale, del metaverso e altro ancora siano le più grandi sfide tecnologiche per i prossimi anni. Il pubblico potrà ascoltare gli esperti del settore durante i keynote dal vivo, tra cui gli esponenti di John Deere e AMD.

Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di riportarvi tutti gli annunci più interessanti, quindi continuate a seguirci!