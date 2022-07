BLUETTI AC500 & B300s: il nuovo sistema di accumulo di energia

BLUETTI presenta AC500 & B300s. Il suo nuovo sistema di accumulo di energia. Un sistema per impianti fotovoltaici, modulare da 3kwh fino a 18 kwh. L’alleata numero uno per l’indipendenza energetica ed il back-up domestico

Nel Luglio 2021, BLUETTI ha annunciato per la prima volta il sistema di accumulo di energia solare modulare. AC300 & B300 (LiFePO4), che ha presto riscosso un grande successo. Solo un anno più tardi è stata rilasciata una combinazione ancora più potente. La combo AC500 & B300S, sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Di seguito rilasciate maggiori informazioni.

Dettagli sulla BLUETTI AC500 & B300s

AC500 è 100% modulare e compatibile con le batterie B300 e B300S per una incredibile capienza fino a 18,432Wh. L’inverter da 5,000W (picco 10,000W) soddisferà qualsiasi esigenza di potenza per tutti quei dispositivi elettronici di nuova e vecchia generazione. Connettendo AC500 ad almeno due B300S potrete ricaricarle allo stesso tempo via AC (Corrente Alternata) e PV (Panelli Solari). Fino ad una potenza di 8,000W input, così riducendo significativamente il tempo di ricarica. Raggiungerete il 100% di carica in solo 1.8~2.3 ore. Sono disponibili 9 modalità di ricarica, scegli semplicemente quella che preferisci. Al suo interno potete trovare un BMS (Sistema di Controllo della Batteria) e una batteria LiFePO4 di nuova generazione, Questi assicurano un’elevata sicurezza e, soprattutto, una maggiore durata nel tempo. Attraverso l’app BLUETTI potrai gestire e monitorare direttamente con il tuo smartphone la tua AC500. Inoltre potrai aggiornarla all’ultimo firmware OTA direttamente tramite Wi-Fi. Peso/Dimensioni: 30Kg/ 520×325×358mm.

Potenza inverter eccezionale: un enorme salto in avanti

Utilizzando le prese AC, resterai sorpreso dall’elevata potenza che avrai a disposizione, pari a 5,000W continui e fino a 10,000W di picco, così da soddisfare ogni tua esigenza. Investire in un prodotto di nuova generazione come AC500, che utilizza l’energia solare, potrebbe essere la mossa giusta per abbattere i costi delle tue bollette, Oltre ad avere un sistema di backup in caso di interruzione della rete elettrica. È in grado di alimentare tutti i vostri elettrodomestici senza problemi, come asciugatrici, frigoriferi, caffettiere, e altro ancora.

Capacità espandibile: oltre ogni aspettativa

Ogni AC500 è modulare e potrai espanderla utilizzando fino a sei batterie B300S che ti permetteranno di raggiungere una capacità pari a 18,432Wh. Questa combo ti permetterà di gestire la tua casa per giorni o settimane senza dover ricaricare le batterie. Inoltre, utilizzando i pannelli solari, raggiungerete la vera indipendenza elettrica: un rifornimento illimitato di energia solare per la vostra casa o per giornate in campeggio e all’aperto, in viaggio, ecc.

LiFePO4: carica sicura, lunga durata

Bluetti adotta le batterie di nuova generazione LiFePO4. Queste permettono di avere una sicurezza senza compromessi e una durabilità nel tempo pari a 3,500+ ricariche prima di giungere all’80% di capacità totale della batteria. A differenza delle batterie di vecchia generazione gli ioni di litio, utilizzate nella maggior parte delle power station del mercato internazionale, le batterie LifePO4 sono molto più performanti. Oltre ad essere più sicure e ad offrire una durata di vita pari a 10 anni.

Molteplici opzioni di ricarica: flessibilità estrema, incredibilmente veloce

Non temere i tempi di ricarica di AC500. Potrai utilizzare corrente alternata AC, energia solare, generatore a benzina, e batteria al piombo-acido, o anche due o tre tipi di ricarica contemporaneamente. Con corrente alternata (AC) + pannelli solari (PV) raggiungerai una potenza di ricarica incredibile pari a 8,000W. I tempi di ricarica di AC500 con due B300S si aggirano intorno a:

3,000W ricarica tramite pannelli solari : ≈2.5 ore

5,000W ricarica standard corrente alternata (AC): ≈1.7 ore

8,000W doppia ricarica (panelli solari + corrente alternata):≈ 1.2 ore

AC500 è dotata di un gruppo di continuità (UPS). Non avere più paura di perdere i tuoi dati o di causare danni hardware in caso di interruzione della rete elettrica. Il sistema rileverà automaticamente il problema e in appena 20ms l’energia sarà ripristinata. Per quanto sia difficile al giorno d’oggi avere questo tipo di problema, non è da sottovalutare per chi vive nelle zone rurali dove l’interruzione di corrente purtroppo si verifica più spesso.

BLUETTI BLUETTI AC500 & B300s App: controllo a portata di mano

Con l’App Bluetti puoi controllare da remoto la tua AC500 ogni volta che vuoi direttamente dal tuo smartphone. Sarà semplicissimo accenderla e spegnerla e controllare lo stato di carica (SOC), Inoltre potrei verificare che il sistema software sia aggiornato all’ultimo firmware OTA disponibile.

BLUETTI AC500 e B300S verranno annunciate su Indiegogo. Iscrivendoti alla newsletter di BLUETTI sarai sempre informato sulle ultime novità di AC500&B300S e soprattutto sarai avvantaggiato con uno sconto a te dedicato. Per accedere al sito clicca qui.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo BLUETTI AC500 & B300s? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).