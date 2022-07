Block SR200 MKII: molto più di una semplice radio

Molto più di una semplice radio, audio e ottica impressionanti in un design compatto, ecco Block SR200 MKII scopriamola insieme in questo articolo

La radio Block SR200 MKII impressiona per la qualità dell’audio, l’ottica e il design compatto: una radio all-in-one dotata di Spotify Connect, internet radio, FM, DAB+, Bluetooth, USB e streaming di rete che offre anche un lettore CD integrato. In questo modo, i CD possono essere diffusi in streaming su tutti i dispositivi Connected Room abilitati in casa.

Con il suo ingresso ottico sul retro, la SR-200 MKII di Block può essere utilizzata in modo ottimale anche come “soundbar“. Inoltre, l’ingresso RCA permette di collegare il porprio giradischi direttamente alla radio. La scocca in legno lucido di alta qualità, in stile retrò, piace praticamente a tutti e il display a colori dimmerabile, si adatta alla luminosità della stanza.

Amplificatore di potenza da 37 watt

Dotata di due altoparlanti full-range, la radio SR-200 MKII è ideale per l’uso domestico. Grazie al subwoofer incorporato e a un’apertura bass reflex sul retro della cassa, si genera un volume considerevole e i bassi risultano profondi e ricchi. Il woofer da 4,5″ è alimentato da un proprio amplificatore di potenza da 37 watt e stupisce per l’alta dinamica e la precisione dei bassi.

Tutte le funzioni possono essere gestite facilmente utilizzando i pulsanti e la manopola sul dispositivo, il telecomando o l’applicazione gratuita per smartphone.

Durante il funzionamento, la radio mostra tutte le impostazioni chiaramente sul display a colori: le copertine e i titoli delle tracce musicali vengono visualizzati anche durante lo streaming e la ricezione radio DAB. Un certo numero di preimpostazioni dell’equalizzatore e controlli separati dei bassi e degli alti sono disponibili opzionalmente per personalizzare le impostazioni audio.

Distribuzione e prezzo

La radio Block SR200 MKII colpisce per l’audio chiaro e dettagliato, la dinamica e la riproduzione ricca e precisa dei bassi. Perfetta per gli amanti della musica più raffinati, la radio Block SR200 MKIII sarà disponibile presso i rivenditori specializzati al prezzo di vendita consigliato di 799 euro. Il brand Block, in Italia è distribuito da Exhibo.

