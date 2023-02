Blackmagic Design: presentati i nuovi prodotti per il broadcasting

Blackmagic Design ha presentato i nuovi prodotti pensati appositamente per il broadcasting. Scopriamoli insieme in questo articolo

Il mondo del broadcasting è sempre in evoluzione e chiunque voglia ottenere una trasmissione di alto livello deve impiegare i migliori strumenti disponibili sul mercato. È a questo quello che pensano gli ingegneri di Blackmagic Design quando producono dei nuovi prodotti pensati appositamente per questo scopo. Oggi andremo a vedere i nuovi arrivi della società australiana che includono: le telecamere Blackmagic Studio Camera 6K Pro e Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2, la linea di switcher ATEM Television Studio HD8 e l’ATEM Microphone Converter.

Ecco i nuovi prodotti di Blackmagic Design

Partendo dalle telecamere, gli eccezionali sensori di quinta generazione e la colorimetria di Blackmagic offrono la stessa tecnologia delle telecamere cinematografiche digitali. La gamma dinamica a 13 livelli offre neri più profondi e bianchi più luminosi, ideali per la corrispondenza dei colori. Con risoluzioni rispettivamente di 3840 x 2160 e 6144 x 3456, le versioni 4K e 6K sono ideali per produzioni HD o UHD. Va inoltre sottolineato che tutti i modelli di questa linea supportano frame rate compresi tra 23,98 fps e 60 fps.

Entrambi i modelli possono trasmettere in diretta da qualsiasi parte del mondo, grazie alla connettività Internet remota. Il 6K Pro, inoltre, include filtri a densità neutra di alta qualità che possono essere controllati a distanza e riducono rapidamente la quantità di luce catturata dalla telecamera. Questi modelli sono in vendita fin da subito a partire da 1.755 €.

I nuovi mixer ATEM Television Studio HD8 sono dotati di pannelli di controllo integrati con funzioni avanzate che consentono lo streaming e la registrazione di contenuti, compresi i segnali di tutte le sorgenti nella versione ISO, e supportano la connessione di fino a otto telecamere in remoto. Offrono inoltre un sistema di comunicazione e la possibilità di installare una memoria interna opzionale. I mixer di questa linea includono fino a otto ingressi 3G SDI indipendenti con conversione di formato a diverse risoluzioni.

Si tratta di un’apparecchiatura eccezionale che comprende 8 ingressi SDI con conversione di formato, 2 uscite ausiliarie, 4 canali per overlay di crominanza, 2 compositor per overlay post, funzione SuperSource, 2 media player e numerose transizioni. Inoltre, offre funzioni di studio televisivo come lo streaming web direttamente dal dispositivo, la registrazione, il mixaggio audio, la comunicazione, la visione simultanea e l’archiviazione interna opzionale. Sono in vendita a partire da 2.935 €.

Il nuovo ATEM Microphone Converter è un dispositivo che consente di ottenere segnali digitali da sorgenti analogiche e di collegare microfoni aggiuntivi ai mixer ATEM. Con una connessione MADI, è necessario un solo cavo BNC e non è necessario configurare impostazioni complesse. Il design di alta qualità è caratterizzato da un rumore di fondo estremamente basso di -129 dBv, una gamma dinamica di -131 dB(A) e una distorsione minima dello 0,002% con un livello di tolleranza uniforme su tutti i canali. L’uscita HDMI offre la possibilità di collegare dei monitor per monitorare il segnale e vedere come si sposta la forma d’onda. Questo modello sarà disponibile a partire dal secondo trimestre al prezzo consigliato di 389 €.

Vi ricordiamo che potete trovare tutti questi modelli sul sito ufficiale.