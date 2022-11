Black Friday: arrivano gli sconti sui prodotti Creative

In arrivo per voi i migliori sconti sui prodotti Creative per il Black Friday. Una vasta scelta di offerte irrinunciabili

Creative (clicca qui per maggiori dettagli sull’azienda) è leader mondiale nella realizzazione di prodotti di intrattenimento digitale. Famosa per le sue schede audio Sound Blaster e per aver dato il via a una vera e propria rivoluzione multimediale, che ha una base di utenti di oltre 400 milioni. Creative guida l’intrattenimento digitale con soluzioni audio all’avanguardia. Queste includono altoparlanti wireless premium, cuffie wireless, potenti amplificatori per audiofili e sistemi home-theatre di nuova generazione.

L’azienda Creative continua a reinventare Sound Blaster. Con i suoi rivoluzionari Sound Blaster Roar e Sound Blaster X7 che puntano alla nuova generazione di reti mobili collegando il mondo del computer, degli smartphone e dei tablet. Creative Labs offrirà agli appassionati di audio moltissime occasioni per il prossimo Black Friday. Con un’abbondanza di sconti da capogiro su tutta la sua gamma di prodotti. Ecco le prime informazioni sulle offerte più interessanti in programma dal 17 al 28 Novembre 2022.

Sconti Creative Black Friday: Zen Hybrid

Creative Zen Hybrid – 50% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 109,99;

Prezzo del Black Friday: € 54,99.

Le Zen Hybrid sono le cuffie wireless più recenti e versatili di Creative, che hanno il design e le prestazioni ideali per l’utilizzo di tutti i giorni. Sono dotate di cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) per eliminare il 95% del rumore ambientale. Inoltre, fino a 37 ore di durata della batteria (5 minuti di ricarica per 5 ore di riproduzione) e driver al neodimio da 40 mm.

Sconti Creative Black Friday: BlasterX Katana

Sound BlasterX Katana – 37% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 299,99;

Prezzo del Black Friday: € 189,99.

Considerata da molti come la migliore soundbar da gioco al lancio nel 2016, Katana è ancora uno dei prodotti più richiesti. Grazie al suo audio immersivo, alimentato dalla pluripremiata tecnologia di tri-amplificazione Xamp. Il suo successore al trono, Sound Blaster Katana V2, sarà disponibile durante il Black Friday con uno sconto del 10%.

Outlier Pro

Creative Outlier Pro – 35% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 89,99;

Prezzo Black Friday: € 58,99;

Eliminate le distrazioni con Outlier Pro, gli auricolari true wireless di punta di Creative. Dotati di Hybrid ANC, fino a 60 ore di durata della batteria, controlli touch personalizzabili e resistenza all’acqua con certificazione IPX5.

Cam Sync V3

Creative Live! Cam Sync V3 – 43% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 69,99;

Prezzo del Black Friday: € 39,99.

Live! Cam Sync V3 è una webcam digitale conforme agli standard UVC. Con caratteristiche di qualità di risoluzione 2K QHD (2560 x 1440) e zoom digitale 4X in un pacchetto plug-and-play. Una soluzione ideale per le videochiamate al lavoro o semplicemente per incontrarsi con i propri cari.

Sconti Creative Black Friday: Stage V2

Creative Stage V2 – 30% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 109,99 ;

; Prezzo Black Friday: € 76,99;

La soundbar da salotto più conveniente di Creative, Stage V2, offre la qualità del suono ad un prezzo irresistibile. Grazie ai driver mid-range custom e ai bassi profondi del subwoofer a lunga escursione che la accompagna.

Creative Stage

Creative Stage – 25% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 99,99;

Prezzo del Black Friday: € 74,99.

Creative Stage è una soundbar ad alte prestazioni per computer e TV. Con una miriade di opzioni di connettività, questo è il sistema di intrattenimento audio ideale da utilizzare sia per la configurazione di un computer desktop che in salotto.

Stage 360

Creative Stage 360 – 26% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 229,99;

Prezzo Black Friday: € 169,99 ;

; Cuffie Creative Outlier Air V3 in omaggio (valore di 69,99 euro) con ogni acquisto.

Godetevi un’esperienza audio cinematografica con Creative Stage 360. Integrato con tecnologia Dolby Atmos, Stage 360 è il compagno perfetto per offrire un’esperienza immersiva a prezzi vantaggiosi nel comfort della propria casa.

Blaster X4

Sound Blaster X4 – 27% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 149.99;

Prezzo Black Friday: € 109.99 ;

; Cuffie Creative Chat in omaggio (valore di 34,99 euro) con ogni acquisto.

Sound Blaster X4 è la scheda audio perfetta per tutti i gusti. Grazie a un’incredibile combinazione di tecnologie audio pluripremiate (elaborazione audio Sound Blaster, olografia per cuffie Super X-Fi, Dolby Digital Live). Con il kit SmartComms per un’efficace comunicazione online, tante opzioni di connettività e controlli comodi e a portata di mano.

Blaster X G6

Sound BlasterX G6 – 34% di sconto;

di sconto; Prezzo originale: € 149,99;

Prezzo del Black Friday: € 99.

Sound Blaster X G6 funziona con PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Unisce un DAC USB virtuale 7.1 a 32 bit / 384 kHz, 130 dB con un fantastico amplificatore per cuffie discreto Xamp per un audio incredibilmente dettagliato. Vanta inoltre la decodifica Dolby Digital, l’audio surround virtuale 7.1, il bilanciamento del volume della chat di gioco, la modalità Scout e le rinomate tecnologie di elaborazione audio di Sound Blaster.

Per maggiori informazioni riguardo le irresistibili offerte per il Black Friday di Creative, visitate il sito creative.com.

E voi? Cosa ne pensate di queste super offerte dei prodotti Creative per il Black Friday ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).