Bezior XF200: bici elettrica dai mille usi

Vi presentiamo la bici elettrica Bezior XF200. Permette di muoversi in città e non solo senza sforzi e a velocità sostenute. Ecco le sue caratteristiche

Le bici elettriche stanno diventando sempre più diffuse. Si tratta infatti di un mezzo di trasposto ecologico e utilizzabile da tutti. Grazie all’assistenza del motore elettrico si possono percorrere distanze molto lunghe, impensabili con una bici azionata a pedali. E si risparmia anche tempo perché la velocità media è superiore. Costano meno di un ciclomotore e non serve una patente per poterle pilotarle.

Ormai ne esistono di diversi tipi, ma il modello di cui parleremo oggi punta molto su un design compatto. Si tratta di Bezior XF200, ecco tutti i dettagli!

Bezior XF200: potenza e velocità

Questa bici elettrica, nonostante le dimensioni compatte, monta un motore brushless da 1000 W. Permette di raggiungere i 40 km/h e di raggiungerla in appena 4.9 secondi. Inoltre l’elevata coppia del motore permette di scalare pendenze fino al 35%. La batteria di Bezior XF200 da 48V / 15 Ah permette un’autonomia di ben 130 km in modalità di pedalata assistita e 50 km in modalità completamente elettrica. La batteria pesa circa 3,5 kg e va estratta dal telaio per essere ricaricata. Attaccata al presa di casa impiega circa 6-7 ore per ricaricarsi completamente. Abbiamo anche un cambio Shimano a ben 7 velocità per facilitare l’utilizzo in diversi contesti.

Il sistema di alimentazione è gestito da un chip di controllo inverter, sviluppato da Bezior. Esso garantisce efficienza, massimizzando il trasferimento di potenza al motore. La combinazione di chip di controllo, motore e software di gestione riducono i consumi in modo da non sprecare nemmeno un goccio di energia.

Un bici elettrica per ogni condizione

Il telaio è realizzato in alluminio 6061 con trattamento termico T4T6 che lo rende leggero e resistente allo stesso tempo. Abbiamo un carico massimo di 200 kg, come la resistenza alla corrosione e alla ruggine. Le forcelle anteriori sono dotate di ammortizzato ad olio e molle, quelli posteriore ad olio e riescono a gestire una forza fino a quasi 300 kg. Questa caratteristiche, unite alle ruote larghe, rendono questa Bezior XF200 adatta a qualsiasi terreno, anche i più accidentati. Il freno a disco garantisce un ottimo livello sicurezza, essenziale se si raggiungono velocità elevate e garantendo lo stop in meno di 3 metri.

La batteria è ben protetta da schizzi e polvere, in moda da poter sfrecciare anche sotto la pioggia o su terreni sterrati. Inoltre la bici elettrica può essere ripiegata e riposta in un angolino per non disturbare nessuno. Sul manubrio, oltre alle levette dei freni, troviamo uno splendido display LCD per monitorare velocità, distanze percorsa, carica della batteria e altre informazioni. L’acceleratore è simile a quello di un ciclomotore e si trovano sulla manopola del manubrio.

Che dite? Bezior XF200 vi ha convinti? Qui la pagina di acquisto ufficiale. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!