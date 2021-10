BEZIOR S500 Max: un monopattino elettrico di tutto rispetto

Il monopattino elettrico, tra gioie e dolori, sta colonizzando le nostre città. Si tratta di un mezzo semplice da utilizzare ed ecologico, come questo BEZIOR S500 Max che offre una serie di funzionalità di grande spicco

Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto molto discusso ultimamente, soprattutto per questioni legate alla sicurezza. Ma tutto ciò è dovuto al grande successo che sta avendo questo mezzo tra le persone per coprire il cosiddetto “last mile”, ovvero distanze medio-brevi tra punti di interesse nelle città. Ad esempio dalla stazione dei treni fino al luogo di studio o lavoro. Il monopattino elettrico infatti molto spesso è più rapido ed efficiente dei mezzi pubblici perché permette di raggiungere velocemente qualsiasi punto della città senza doversi organizzare con le coincidenze. Il modelle che vi presentiamo oggi è BEZIOR S500 Max, un ottimo compagno per chi si sposta in città.

BEZIOR S500 Max: monopattino elettrico è ripiegabile, ma potente

Questo monopattino elettrico tenta di coniugare l’ergonomia con la potenza. Infatti si tratta di un modello ripiegabile in appena 3 secondi per ridurre l’ingombro e caricarlo in treno o portarlo in ufficio. Ma è anche dotato di un motore da 500 W che può spingere il mezzo fino a 35 km/h. In particolare BEZIOR S500 Max offre 3 modalità di guida che limitano la velocità rispettivamente a 15, 25 e 35 km/h da poter selezionare tramite app Bluetooth in modo da adattare l’andatura all’ambiente che si frequenta. Sul manubrio sono presenti le leve dei freni a disco dotati di E-ABS e un display LCD che mostra ad esempio il livello di ricarica e la velocità corrente.

La batteria da 48V / 15 A di BEZIOR S500 Max consente un’autonomia di circa 40-50 km, ottima per percorrere le brevi distanze. La ricarica completa richiede circa 6-7 ore quindi si può comodamente ricarica la notte mentre si dorme o nel weekend. Le ruote sono da 10 pollici, in modo da poter viaggiare comodamente anche su terreni un po’ accidentati come quelli lastricati in pietra dei centri storici. Il corpo è realizzato in alluminio per conferire resistenza e leggerezza e può reggere fino a 120 kg di peso con un massa di circa 20 kg. Per la sicurezza, oltre che i già citati freni a disco, abbiamo anche una luce anteriore da ben 2 W che può rimanere accesa per circa 125 ore senza incidere sull’autonomia del mezzo e una luce posteriore di segnalazione rossa che segnala anche la frenata. Gode anche di una protezione IPX4 ed è quindi resistenze agli spruzzi d’acqua e può essere utilizzato sotto la pioggia.

Prezzo e disponibilità

BEZIOR S500 Max è disponibile su GOGO BEST al prezzo di 499,99 euro, ma potete ottenere uno sconto di 30 euro inserendo il codice promozionale “P6CZFNWDM1MS”. Se volete un mezzo comodo da utilizzare appena scesi dal treno o per raggiungere il posto di lavoro poco distante in maniera comoda e rapida, valutatene l’acquisto! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!