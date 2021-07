BEZIOR M26: una bici elettrica pieghevole che sfreccia a 30 Km/h

Vi presentiamo BEZIOR M26, una bici elettrica pieghevole molto pratica e leggere che vi permetterà però di sfrecciare in città senza fatica con velocità fino a 30 Km/h, difficili da raggiungere a piedi

Le bici elettriche si stanno pian piano diffondendo nelle città. Infatti sono un mezzo di trasporto ecologico, ma tuttavia in grado di fornire almeno un supporto al ciclista, specialmente quando deve coprire distanze lunghe e non può permettersi di arrivare tutto sudato. Ma questa bici elettrica BEZIOR M26 offre qualcosa in più: infatti è pieghevole! Questo può agevolare molto ad esempio chi desidera portarla in viaggio. Ma c’è anche un secondo vantaggio: il costo di una bici elettrica è mediamente più elevato di quello di una bici normale. Quindi il rischio che venga rubata è più elevato. Dato che BEZIOR M26 è ripiegabile potete portarla con voi in ufficio e riporla in un angolo o nello sgabuzzino in modo da evitare di lasciarla in strada. Tra l’altro è possibile acquistarla in questo momento con un sconto di 20 dollari sul prezzo di listino. che scende a 899,99 euro.

BEZIOR M26: bici elettrica pieghevole leggera e funzionale

Vediamo un po’ le caratteristiche di questa bici elettrica BEZIOR M26. Come suggerisce il nome, gli pneumatici della bici misurano 26 pollici, mentre l’intera bici misura 177 x 82 x 104 cm (da spiegata) e 103 x 37 x 104 cm da piegata per un peso di circa 25 chili. Il motore eroga una potenza di 500 W che permette di viaggiare fino ad una velocità di 30 km/h. Grazie inoltre alla capiente batteria da 48V 10Ah si possono percorre fino a 40 km con una carica completa e richiede solo 4 ore per una ricarica completa. In sostanza potrete ricaricarla la sera per la mattina successiva senza problemi!

La bici è realizzata in alluminio con un ottimo cambio Shimano a 21 velocità che permette di adattarsi ai più disparati luoghi e stili di guida. Infatti il motore può facilmente superare pendenze fino a 25 gradi con un carico massimo di 15o Kg. Questa bici elettrica pieghevole BEZIOR M26 è inoltre dotata di fanali per aumentare sicurezza e visibilità. Inoltre troviamo un comodo display LCD che ci mostra in tempo reale la velocità e il livello di batteria, oltre che la marcia attualmente inserita. Vengono anche segnati possibili guasti ed i chilometri percorsi.

Insomma si tratta certamente di un buon prodotto sulla carta che unisce la comodità di un mezzo a motore con i vantaggi ecologici di una bici. Dalla sezione elettronica è tutto! Continuate a seguirci!