Beko: una selezione di elettrodomestici per le seconde case

Beko comincia a pensare alle vacanze, proponendo elettrodomestici ideali per le seconde case

Gli elettrodomestici “slim” nascono dall’esigenza di sfruttare ogni spazio al centimetro nelle case di piccole dimensioni, come monolocali o appartamenti per le vacanze. Beko viene incontro a queste esigenze, proponendo soluzioni “compatte” come lavatrici e asciugatrici dalla profondità ridotta, lavastoviglie da 45 cm e forni compatti combinati che permettono di sfruttare sia la cottura convenzionale che quella a microonde.

Scegliere un elettrodomestico delle dimensioni salvaspazio non vuol dire rinunciare ad alte prestazioni, anzi! Queste soluzioni, infatti, non hanno nulla da invidiare ai cugini di misura standard. Ecco alcune proposte.

Beko: ecco la selezione di prodotti adatti a case di piccole dimensioni

La lavatrice Slim WUYS61236SI-IT di Beko è efficienza allo stato puro perché combina dimensioni ridotte, ideali per riuscire a installare anche negli spazi più piccoli, e un potere pulente che sfrutta tutte le potenzialità del vapore, garantendo -99,99% degli allergeni e -97,8% dei batteri. Dimensioni: 84x60x44 cm.

L’asciugatrice Slim DRXS722W di Beko incorpora le migliori tecnologie per ottenere un’asciugatura perfetta e delicata in soli 46 cm. In classe energetica A++, permette un notevole risparmio energetico, nel rispetto dei colori e dei tessuti. Dimensioni: 84,7×59,7×50,8 cm.

La DFS28021X di Beko è la lavastoviglie Slim perfetta per chi cerca una soluzione dalle dimensioni compatte e vuole sfruttare ogni centimetro in cucina, senza rinunciare alle migliori performance di pulizia. Grazie alla tecnologia AquaIntense, anche i piatti più sporchi e incrostati saranno puliti e splendenti. Piccolo non vuol dire poco spazioso.

Il Sistema Acrobat 3 posizioni permette di regolare l’altezza del cestello superiore su 3 livelli per creare più spazio in quello inferiore, così anche i piatti più grandi, i calici da vino o le pentole possano trovare facilmente spazio. E per tutte quelle volte che per cucinare si usano pentole e padelle di grandezze diverse, il Supporto per piatti Easy Fold viene in aiuto; poiché crea spazio extra, trasformando e sfruttando lo spazio dedicato ai piatti in modo differente.

BCW18500X è il forno multifunzione combinato dalle dimensioni compatte che permette di ottenere risultati di cottura da veri chef. Man non solo, grazie alla combinazione tra cottura convenzionale e a microonde è possibile preparare piatti saporiti in metà tempo ed energia.

