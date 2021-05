“Stai fresco con Beko”: proviamo a vincere un purificatore d’aria

Dal 23 maggio al 5 giugno 2021 Beko sarà on-air con la campagna radio a supporto della promozione “STAI FRESCO CON BEKO”che permetterà di avere in regalo un utilissimo purificatore d’aria, all’acquisto di un condizionatore fisso o portatile.Una campagna strategica in vista dell’estate che punta sul momento ideale per scegliere il giusto prodotto e garantirsi un benessere in casa totale

Con la promozione “STAI FRESCO CON BEKO” sarà possibile portarsi a casa un purificatore d’aria ATP5100I, all’acquisto di un condizionatore fisso della serie BEEPI, BEHPI, BRHPR, BEUPC o di un condizionatore portatile della serie BP con connettività integrata Home Whiz. A supporto dell’iniziativa, una campagna radio nazionale che partirà il 23 maggio e coprirà un periodo di due settimane. Lo spot radio racconterà l’offerta unica e soprattutto strategica che punta su un benessere totale proposto da Beko in vista dell’estate.In onda su RADIO DEEJAY, RADIO ITALIA, RDS, RADIO 105, RADIO 101, RMC ed infine RADIO SUBASIO la campagna vedrà oltre 330 passaggi con l’obiettivo di raggiungere oltre 10 milioni di contatti net. A completare la campagna anche una pianificazione digital, geo-targhetizazzione e principalmente live sul canale Youtube e il network Amazon per un totale di 1,5 milioni di impression. Per far conoscere al mercato la promozione in corso, Beko si è affidata a Yam12003 per la creazione dello spot di 30 secondi per la campagna radio e digital, oltre alla landing page dedicata sul sito del brand, la creatività social e tutti i materiali distribuiti nei punti vendita. La campagna punta sul benessere totale proposto da Beko in vista dell’estate. L’obiettivo è aumentare sell out attraverso la promo dedicata, l’awareness di Beko come brand che vende condizionatori e in generale aumentare l’awareness sulla marca.

“STAI FRESCO CON BEKO”: compra un condizionatore, vinci un purificatore

L’ambientazione della campagna è un mercato rionale, che ha un’immediata riconoscibilità sonora perché riprende i tipici strilli con cui i venditori promuovono la propria merce cercando di attirare i clienti. Ma in questo caso la merce proposta è paradossale: la freschezza in questione non riguarda infatti pesce o verdure, bensì i climatizzatori, come se il clima ideale si potesse trovare su una bancarella. Naturalmente questo non è possibile e l’invito è scegliere tutta la qualità e la tecnologia di Beko. Con la nuova promo “STAI FRESCO IN CASA”, Beko dimostra la sua costante attenzione nei confronti del cliente e si riconferma come l’alleato perfetto nella vita di tutti i giorni. Ma come si fa a vivere in pieno benessere e con il giusto clima in tutta la casa? Per tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti in promozione, durante il periodo di durata dell’operazione a premi, in un punto vendita sul territorio italiano o a San Marino oppure online, subito un purificatore d’aria in omaggio. Per richiedere il premio, ci si dovrà collegare al sito www.beko.it, accedere alla sezione dedicata all’operazione e compilare il form di registrazione con tutti i dati richiesti e quelli dello scontrino di acquisto o della conferma d’ordine e caricarne la foto/scansione. Tutti i dettagli sul premio sono comunque indicati direttamente sul sito. Continuate a seguirci!