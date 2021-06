Beko “Soddisfatti o Rimborsati”: la promozione che premia la qualità

L’esclusiva promo Beko “Soddisfatti o Rimborsati” è destinata ai prodotti da incasso acquistati sia nel canale Eldom che negli Specialisti ed è valida dal 10 giugno al 31 dicembre 2021

Beko, oltre a dimostrare costantemente affidabilità, qualità e alte performance dei suoi prodotti, lancia la nuova promo “Soddisfatti o Rimborsati”. La promozione, valida dal 10 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, consente ai clienti che non saranno soddisfatti del proprio acquisto, di usufruire dell’iniziativa valida sui codici indicati nel regolamento e richiedere il rimborso.

Bekola svolta per i prodotti da incasso: “Soddisfatti o Rimborsati”

Acquistare oggi un elettrodomestico Beko e decidere se il prodotto ti ha soddisfatto o se vuoi richiedere il rimborso? Con Beko è possibile. Perché oggi la risposta migliore non è adattarsi alla situazione, ma trovare l’idea che sappia trasformare ogni momento della nostra vita in un’opportunità inedita. Il marchio leader di elettrodomestici ha infatti lanciato la nuova campagna “Soddisfatti o Rimborsati”, che offre al consumatore fino a fine anno la possibilità di provare la qualità del prodotto. Dal 10 giugno parte una nuova promozione 2021 valida fino al 31 dicembre 2021. I prodotti da incasso che rientrano nella promo sono: lavastoviglie, forni, piani cottura, frigoriferi, lavabiancheria e microonde. Avviare la procedura di richiesta rimborso dei prodotti rientranti nel “Soddisfatti o Rimborsati 2021” è semplicissimo. Il cliente deve registrarsi sul sito dell’azienda nell’area dedicata all’iniziativa entro 60 giorni dalla data di consegna della cucina per il canale specialisti, oppure entro 60 giorni dalla data di acquisto per quello di elettronica.

Una volta inserita la propria richiesta, corredata di fattura o scontrino di acquisto, il cliente riceve conferma via mail dell’attivazione della pratica e, in caso di insoddisfazione del prodotto, contatta il centro assistenza Beko per fissare un appuntamento con un tecnico, con il quale organizza l’eventuale restituzione del prodotto. Il coinvolgimento di un tecnico consente all’azienda di instaurare un rapporto diretto con il consumatore per verificare i motivi dell’insoddisfazione e dare indicazioni sul corretto utilizzo dell’elettrodomestico per ottenere le migliori prestazioni dal prodotto, aprendo la porta alla possibilità che il consumatore cambi idea rispetto alla restituzione del bene.

