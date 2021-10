Beko presenta il forno multi-funzione BIS14300BPS

Beko ha presentato il suo nuovo forno multi-funzione assistito a vapore BIS1430BPS, in grado di combinare le tradizionali tecniche di cottura del forno all’incredibile potenza del vapore! Vediamo insieme tutti i dettagli

L’obiettivo di Beko, il marchio turco specializzato sui maggiori elettrodomestici, è sempre stato quello di fornire prodotti innovativi, capaci di soddisfare al massimo le esigenze tradizionali del consumatore. Non è affatto da meno il nuovo forno della società turca, che si prefigge l’obiettivo di aiutare i consumatori a realizzare piatti sani, nutrienti e gustosi con tutti i vantaggi della cottura a vapore.

Tutte le novità del forno assistito a vapore BIS1430BPS di Beko

Il forno assistito a vapore BIS1430BPS di Beko fa sì che i lievitati crescano e diventino fragranti e soffici. Le verdure cucinate non rischieranno, invece, di perdere i loro principi nutritivi. Inoltre, la cottura delle carni di grossa pezzatura, come ad esempio l’arrosto, garantirà un risultato alla vista ottimale e senza dubbio gustoso.

La cottura multivassoio

Il forno assistito a vapore BIS1430BPS di Beko prevede la cottura degli elementi su ben tre livelli; il fine ultimo è chiaramente quello di distribuire il calore e la temperatura dei piatti in maniera del tutto omogenea.

Dopo aver finito di cucinare, non dovrete far altro che attivare la funzione di autopulizia pirolitica, prevista nelle versioni standard ed eco. In questo modo, la temperatura interna del forno arriverà a circa 480 gradi, sufficienti per carbonizzare tutto lo sporco. A quel punto, vi basterà passare un panno umido per rimuovere velocemente la cenere depositata sul fondo.

Niente male, vero? Tutte le informazioni ufficiali riguardanti il forno multi-funzione BIS14300BPS di Beko, compresa la sua disponibilità, le trovate direttamente sul sito ufficiale. Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti! Continuate a seguirci sulle pagine di tuttoTek per non perdervi nessuna novità!