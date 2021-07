Beko Montebianco75 BCSE400E40SN: un frigorifero ad incasso con tanta tecnologia

BCSE400E40SN di Beko è il frigorifero combinato da incasso della linea Montebianco75 che racchiude all’interno tutte le migliori tecnologie per la conservazione domestica

Il cuore pulsante del frigorifero BCSE400E40SN di Beko è il compressore Inverter ProSmart che assicura alta efficienza, maggiore durata e meno rumore. Se i classici frigoriferi fanno strani rumori, con questo modello si cambia musica. Il compressore Inverter ProSmart raffredda più in fretta, consuma meno ed è molto più silenzioso dei normali compressori per frigorifero. Adattandosi più rapidamente alle variazioni di temperatura, preserva gli alimenti freschi più a lungo e, allo stesso tempo, consente di risparmiare sulle bollette.

Le vitamine di frutta e verdura non si perdono più nella conservazione in frigorifero grazie all’innovativa tecnologia HarvestFresh che garantisce la perfetta conservazione dei contenuti vitaminici e nutrizionali. Con questo sistema, infatti, la speciale alternanza di fonti luminose colorate all’interno del cassetto Crisper simula il naturale ciclo solare di 24h. Il susseguirsi di stimoli luminosi differenti (4 ore luce blu, 2 ore luce verde, 6 ore luce rossa, 12 ore buio) aiuta la conservazione delle principali vitamine (A e C) e principi nutritivi più a lungo (testato da INTERTEK LABORATORIES). In questo modo, pomodori, zucchine, arance, limoni, broccoli e melanzane si manterranno più pieni, succosi e ricchi di vitamine, contribuendo attivamente ad una dieta sana e bilanciata.

Come tutti sappiamo, carne, pesce e latticini hanno bisogno di basse temperature per restare freschi. Lo scomparto CoolRoom li mantiene appena al di sopra della loro temperatura di congelamento e a un livello di umidità ottimale. Così il cibo preserva tutta la sua freschezza e il suo sapore per il doppio del tempo. La visione chiara all’interno del frigorifero, soprattutto negli angoli e in fondo ai ripiani, è inoltre assicurata dai nuovi punti luce a LED di Led Illumination, che garantiscono massima visibilità dell’interno ma anche un maggior risparmio di energia rispetto ad un’illuminazione tradizionale.

Beko Montebianco75 BCSE400E40SN: caratteristiche

