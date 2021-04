Lavastoviglie DIN59530AD di Beko: lavare i piatti è più semplice

Ecco la lavastoviglie DIN59530AD di Beko, un elettrodomestico davvero smart che mette a disposizione tante funzionalità e tecnologia per aiutarci nella vita di tutti i giorni

La lavastoviglie DIN59530AD di Beko è efficienza allo stato puro. Dotata dell’innovativo Sistema AutoDose, è in grado di gestire in completa autonomia la gestione del detersivo (gel) e del brillantante da utilizzare per ogni lavaggio. Una volta caricato il serbatoio, sarà infatti la lavastoviglie a calibrare la quantità necessaria (fino a 23 lavaggi). Per tutti coloro che desiderano un approccio più smart con il proprio elettrodomestico, la lavastoviglie DIN59530AD è controllabile attraverso l’app HomeWhiz di Beko che permette di connettere, monitorare e impostare, tramite una connessione Wi-Fi, diverse funzionalità innovative quali: controllo e monitoraggio da remoto, selezione e personalizzazione dei programmi di lavaggio, download di programmi aggiuntivi, tips&tricks tramite l’assistente personale Wizard, notifiche per una corretta manutenzione, dati di performance e storico attività ed utilizzo.

Grazie all’irroratore a 3 braccia dotato di tecnologia CornerIntense che si muove in modo circolare e che raggiunge ogni angolo del cestello, le stoviglie, anche quelle più sporche e ovunque siano posizionate, usciranno perfettamente pulite e deterse. Per una miglior organizzazione dello spazio, la lavastoviglie è dotata di un Terzo Cestello, in cui possono essere collocati oggetti come tazzine, ciotole, utensili da cucina e mestoli. Ma non solo, il cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli crea più spazio in quello inferiore così da riuscire a posizionare i piatti più grandi o i calici da vino.

Beko lavastoviglie DIN59530AD: caratteristiche tecniche

AutoDose : La giusta dose di detersivo per un lavaggio efficace. Con AutoDose non ci si dovrà più domandare se si sta usando abbastanza detersivo o se bisogna aggiungerne prima di ogni lavaggio. Una volta caricato il serbatoio con il detersivo in gel e il brillantante, la lavastoviglie calibrerà da sola la quantità necessaria da utilizzare, fino a 23 lavaggi. Risultato? Piatti splendenti a ogni lavaggio, quasi dimenticandosi del detersivo.

HomeWhiz : L'app HomeWhiz permette di connettere, monitorare e impostare tutti gli elettrodomestici smart di Beko. Con particolare riferimento alla lavastoviglie Autodose, offre pieno accesso, tramite una connessione Wi-Fi, a funzionalità innovative quali: controllo e monitoraggio da remoto, selezione e personalizzazione dei programmi di lavaggio, download di programmi aggiuntivi, tips&tricks tramite l'assistente personale Wizard, notifiche per una corretta manutenzione, dati di performance e storico attività ed utilizzo. È possibile, inoltre, scaricare programmi aggiuntivi direttamente dall'app.

Tecnologia CornerIntense : La tecnologia CornerIntense è stata pensata per detergere al meglio le stoviglie, anche quelle più sporche, ovunque vengano posizionate all'interno dell'elettrodomestico: la lavastoviglie è dotata di un irroratore rotante a 3 braccia che, muovendosi in modo circolare, raggiunge ogni angolo del cestello inferiore.

SelFit : Grazie al sistema Beko SelFit, la porta della lavastoviglie può essere tenuta aperta a qualsiasi angolatura, rendendo più semplici il carico e lo scarico. Inoltre, può montare ante fino a 9 Kg, senza necessità di regolazione di peso.

LedSpot : Luce di funzionamento. La lavastoviglie da incasso è così silenziosa che non si riesce a capire se sia accesa o meno? LedSpot è una luce che viene proiettata a terra e fa sapere quando è in funzione. Così non ci si dovrà più chiedere se è ora di svuotarla.

Cestello superiore ad altezza regolabile : Cestello superiore regolabile. Con questo sistema si può regolare l'altezza del cestello superiore su 3 livelli per creare spazio in quello inferiore per piatti più grandi. Trovare spazio per i piatti più grandi o per i calici da vino in lavastoviglie non è mai stato più semplice.

Fast+ : Lavaggio 3 volte più veloce. Ci sono volte in cui non si ha il tempo di aspettare la fine di un lavaggio completo. La funzione Fast+ triplica la velocità del ciclo di lavaggio con risultati eccezionali, così si potrà lavare e mettere in tavola in men che non si dica.

Ripiani SoftTouch : Supporto ottimale per calici fragili. Un altro bicchiere fragile si è rotto durante il lavaggio? Il sistema di rastrelliere brevettato SoftTouch per cestello superiore sorregge delicatamente i calici evitando che si danneggino in lavastoviglie. Inoltre, i ripiani per le tazze sono regolabili in altezza e supportano in modo ottimale queste stoviglie delicate.

Glass Shield: Per cristalli sempre splendenti. Il controllo automatico della durezza dell'acqua associato a una pressione più delicata previene la corrosione dei cristalli. Con questa innovativa tecnologia anche i bicchieri più delicati splenderanno.

