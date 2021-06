Beko lavastoviglie DIN36420AD: veloce e smart

La lavastoviglie DIN36420AD di Beko può essere definita con poche parole:scomparsa totale, autodose, LedSpot, lavaggio 3 volte più veloce e spazio extra per pentole e padelle

La lavastoviglie DIN36420AD di Beko è efficienza allo stato puro. Dotata dell’innovativo sistema AutoDose, è in grado di gestire in completa autonomia il dosaggio del detersivo (gel) e del brillantante da utilizzare per ogni lavaggio. Una volta caricato il serbatoio, sarà infatti la lavastoviglie a calibrare la quantità necessaria per ogni ciclo (fino a 23 lavaggi). Per chi necessita di maggior spazio nel cestello inferiore per pentole e padelle, grazie al cestello posate scorrevole si può creare maggiore spazio per le stoviglie più ingombranti. Ma non solo: grazie al supporto per piatti Easy Fold si può utilizzare lo spazio dedicato ai piatti per mettere pentole e padelle più grandi.

Dubbi se la lavastoviglie è ancora in funzione o ha finito il ciclo di lavaggio? Con DIN36420AD basta controllare la luce di funzionamento LedSpot proiettata a terra per capirlo. E se invece è il tempo a mancarti, grazie alla funzione Fast+ si può triplicare la velocità del ciclo di lavaggio e avere stoviglie lavate alla perfezione in men che non si dica.

Beko LAVASTOVIGLIE DIN36420AD: funzionalità eclusive

AutoDose : La giusta dose di detersivo per un lavaggio efficace. Con AutoDose non ci si dovrà più domandare se si sta usando abbastanza detersivo o se bisogna aggiungerne prima di ogni lavaggio. Una volta caricato il serbatoio con il detersivo liquido e il brillantante, la lavastoviglie calibrerà da sola la quantità necessaria da utilizzare, fino a 23 lavaggi. Risultato? Piatti splendenti a ogni lavaggio, quasi dimenticandosi del detersivo.

: La giusta dose di detersivo per un lavaggio efficace. Con AutoDose non ci si dovrà più domandare se si sta usando abbastanza detersivo o se bisogna aggiungerne prima di ogni lavaggio. Una volta caricato il serbatoio con il detersivo liquido e il brillantante, la lavastoviglie calibrerà da sola la quantità necessaria da utilizzare, fino a 23 lavaggi. Risultato? Piatti splendenti a ogni lavaggio, quasi dimenticandosi del detersivo. LedSpot : Luce di funzionamento. La lavastoviglie da incasso è così silenziosa che non si riesce a capire se sia accesa o meno? LedSpot è una luce che viene proiettata a terra e fa sapere quando è in funzione. Così non ci si dovrà più chiedere se è ora di svuotarla.

: Luce di funzionamento. La lavastoviglie da incasso è così silenziosa che non si riesce a capire se sia accesa o meno? LedSpot è una luce che viene proiettata a terra e fa sapere quando è in funzione. Così non ci si dovrà più chiedere se è ora di svuotarla. Fast+: Lavaggio 3 volte più veloce. Ci sono volte in cui non si ha il tempo di aspettare la fine di un lavaggio completo. La funzione Fast+ triplica la velocità del ciclo di lavaggio con risultati eccezionali, così si potrà lavare e mettere in tavola in men che non si dica.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!