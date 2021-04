Lavasciuga Beko: una pulizia sempre più smart

IIgiene a tutto vapore con la nuova gamma di lavasciuga Beko controllabile tramite app e che igienizza con tecnologia SteamCure che elimina fino al 99,99% degli allergeni e al 97,8% dei batteri

Igiene a tutto vapore con la nuova completa gamma di lavasciuga Beko HTE7726XA-IT, HTV8736XS-IT e HTE10736XS-IT già disponibile sul mercato. Dotate di programma Hygiene+ Wash&Dry con vapore SteamCure, garantiscono la rimozione di 99,99% degli allergeni e 97,8% dei batteri. Le nuove lavasciuga a vapore dispongono di un design innovativo grazie al nuovo display Smart Touch e sono disponibili in 3 modelli per coprire tutte le singole esigenze sia di spazio che di lavaggio e asciugatura:

HTE7726XA-IT con capacità di carico di 7 kg per il lavaggio e 4 kg per l’asciugatura;

HTV8736XS-IT con capacità di carico di 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l’asciugatura;

HTE10736XS-IT con capacità di carico di 10 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura;

Risultati di lavaggio impeccabili, igienizzazione profonda del bucato e meno tempo dedicato alla stiratura: la nuova gamma di lavasciuga a vapore di Beko coglie dalla natura tutta la sua forza, per risultati impeccabili sia prima che dopo il lavaggio. Dal punto di vista tecnico, grazie alla tecnologia SteamCure, il vapore viene prodotto dalla lavasciuga prelevando oppure utilizzando l’acqua del ciclo di lavaggio che viene poi riscaldata utilizzando l’elemento riscaldatore che si trova sotto il tamburo (oltre a 65°): in questo modo la potenza del vapore si sprigiona dal fondo del cestello raggiungendo circa i 60° di temperatura, garantendo così benefici a 360°, a seconda del ciclo selezionato.

Bucato igienizzato e macchie difficili da eliminare? Se usato prima del lavaggio, il vapore è perfetto per ottenere un pulito garantito e sicuro. Il programma Hygiene+ Wash&Dry con vapore elimina fino al 99,9% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi, senza la necessità di utilizzare temperature di lavaggio eccessivamente alte. Il programma Antimacchia è invece l’alleato perfetto per sconfiggere le macchie più difficili da debellare e che di solito richiedono l’ausilio di agenti chimici aggressivi che a lungo andare rovinano i tessuti.

Se invece il problema sono pieghe difficili da stirare, la potenza del vapore torna in aiuto sia a fine lavaggio che durante l’asciugatura con il programma AntiPiega+ che consente di eliminare fino al 30% di pieghe dagli indumenti. E per i tessuti più duri, il programma Piumino permette di ammorbidirli, rendendoli soffici come se fossero nuovi.

Le nuove lavasciuga a vapore di Beko sono gestibili via Bluetooth tramite l’App HomeWhiz. L’applicazione può essere utilizzata tramite smartphone, tablet o addirittura direttamente dalla TV e permette sia di controllare, programmare e monitorare il lavaggio, ma anche di ricevere preziosi suggerimenti. Gestendo la lavatrice tramite l’App HomeWhiz il consumatore avrà la possibilità di scegliere tra i 15 programmi predisposti dalla macchina stessa e anche di ulteriori 5 programmi esclusivi per l’app. Ma le meraviglie di HomeWhiz non finiscono qua: nel caso in cui non si fosse sicuri del programma più adatto da usare, il “Wizard” di HomeWhiz suggerisce, dopo aver risposto ad alcune domande sul tipo di tessuto, colore e livello di sporco, da 1 a 3 programmi di lavaggio da usare. A questo si uniscono, la possibilità di monitorare sempre i consumi, di personalizzare i programmi e di salvare fino a 5 programmi preferiti. L’App è gratuita e scaricabile da iOS e Android.

CARATTERISTICHE TECNICHE delle lavasciuga Beko

SteamCure : La forza naturale ed igienizzante del vapore per risultati impeccabili sia prima che dopo il lavaggio. Dal punto di vista tecnico, grazie alla tecnologia SteamCure, il vapore viene prodotto dalla lavasciuga prelevando oppure utilizzando l’acqua del ciclo di lavaggio che viene poi riscaldata utilizzando l’elemento riscaldatore che si trova sotto il tamburo (oltre a 65°): in questo modo la potenza del vapore si sprigiona dal fondo del cestello raggiungendo circa i 60° di temperatura, garantendo così benefici a 360° a seconda del ciclo selezionato. Il suo potere igienizzante è certificato da severi test di laboratorio, tra cui Allergy UK. SteamCure è compatibile con i programmi Hygiene+ Wash&Dry, Cotone, Sintetici, Scuri, Xpress Super Short, AntiPiega+ e Pulizia Tamburo.

: Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore. Grazie al design del motore brushless, ProSmart si ha un’elevata efficienza energetica, ridotti livelli acustici e maggiore durata nel tempo, il tutto in un’unica soluzione. La qualità e la durevolezza di questo motore è inoltre garantita da 10 anni di garanzia, attivabili su qualsiasi lavasciuga dotata di Motore ProSmart Inverter. Programma Hygiene+ Wash&Dry con vapore : A inizio ciclo lavaggio, il vapore elimina fino al 99,9% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi, senza la necessità di utilizzare temperature eccessivamente alte. Il suo potere igienizzante è certificato da severi test di laboratorio, tra cui Allergy UK.

: A inizio ciclo lavaggio, il vapore elimina fino al 99,9% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi, senza la necessità di utilizzare temperature eccessivamente alte. Il suo potere igienizzante è certificato da severi test di laboratorio, tra cui Allergy UK. Programma Antimacchia : A inizio ciclo lavaggio, il vapore aiuta a sconfiggere le macchie più difficili da debellare e che di solito richiedono l’ausilio di agenti chimici aggressivi che a lungo andare rovinano i tessuti.

: A inizio ciclo lavaggio, il vapore aiuta a sconfiggere le macchie più difficili da debellare e che di solito richiedono l’ausilio di agenti chimici aggressivi che a lungo andare rovinano i tessuti. Programma AntiPiega+ : A fine lavaggio, il vapore consente di eliminare fino al 30% di pieghe dagli indumenti.

: A fine lavaggio, il vapore consente di eliminare fino al 30% di pieghe dagli indumenti. Programma Piumino : A fine lavaggio, il vapore permette di ammorbidire i tessuti più duri, rendendoli soffici come se fossero nuovi.

: A fine lavaggio, il vapore permette di ammorbidire i tessuti più duri, rendendoli soffici come se fossero nuovi. Auto Pulizia Cestello : Il vapore aiuta a pulire e igienizzare perfettamente cestello e vasca. Il ciclo deve essere fatto partire in assenza di capi all’interno e combina il potere del vapore ad una elevata velocità di centrifuga.

: Il vapore aiuta a pulire e igienizzare perfettamente cestello e vasca. Il ciclo deve essere fatto partire in assenza di capi all’interno e combina il potere del vapore ad una elevata velocità di centrifuga. Programma Xpress/ Super Xpress : 2 kg di bucato pulito in 14 minuti. Non tutti i capi richiedono un lavaggio intenso. A volte, è sufficiente un trattamento veloce e il Programma Xpress Super Xpress permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti. 2 kg potrebbero non sembrare molti, ma equivalgono a 20 magliette!

: 2 kg di bucato pulito in 14 minuti. Non tutti i capi richiedono un lavaggio intenso. A volte, è sufficiente un trattamento veloce e il Programma Xpress Super Xpress permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti. 2 kg potrebbero non sembrare molti, ma equivalgono a 20 magliette! Programma Lava e Asciuga BabyProtect Funzione aggiungi bucato: Questa speciale funzione ti permette di aprire l’oblò e aggiungere i capi che avevi dimenticato di lavare per tutto il tempo del prelavaggio (circa 10 minuti) senza necessità di aspettare il tempo di sblocco porta. Massima flessibilità, massima comodità.

