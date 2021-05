Beko HomeWitz: gli elettrodomestici diventano sempre più smart!

L’app Beko HomeWitz mette in comunicazione i proprio elettrodomestico con lo smartphone per un utilizzo più smart ed intuitivo

Beko mette a disposizione gamma completa di elettrodomestici smart progettati per semplificarti la vita grazie all’App HomeWhiz. Connessi via Wi-Fi, possono comunicare con te ovunque tu sia: attraverso una App semplice ed intuitiva, disponibile per i principali sistemi operativi, iOS e Android, puoi controllare i tuoi apparecchi anche da remoto, così da avere più tempo da dedicare alle cose che ami davvero. Alcune funzionalità sono specifiche del singolo elettrodomestico, altre, invece, sono comuni e forniscono suggerimenti di utilizzo, informazioni utili su consumi e manutenzione o relativamente a malfunzionamenti. Vediamo i vari elettrodomestico compatibili con Beko HomeWitz.

Lavastoviglie DIN59530AD: fare i piatti con Beko HomeWitz

La lavastoviglie DIN59530AD di Beko è efficienza allo stato puro. Dotata dell’innovativo Sistema AutoDose, è in grado di gestire in completa autonomia la gestione del detersivo (gel) e del brillantante da utilizzare per ogni lavaggio. Una volta caricato il serbatoio, sarà infatti la lavastoviglie a calibrare la quantità necessaria (fino a 23 lavaggi). Per tutti coloro che desiderano un approccio più smart con il proprio elettrodomestico, la lavastoviglieDIN59530ADè controllabile attraverso l’app HomeWhiz di Beko che permette di connettere, monitorare e impostare, tramite una connessione Wi-Fi, diverse funzionalità innovative quali: controllo e monitoraggio da remoto, selezione e personalizzazione dei programmi di lavaggio, download di programmi aggiuntivi, tips&tricks tramite l’assistente personale Wizard, notifiche per una corretta manutenzione, dati di performance e storico attività ed utilizzo.Grazie all’irroratore a 3 braccia dotato di tecnologia Corner Intense che si muove in modo circolare e che raggiunge ogni angolo del cestello, le stoviglie, anche quelle più sporche e ovunque siano posizionate, usciranno perfettamente pulite e deterse.

Forni BIM19700DXMS e BIM19700XMS: cucina connessa

Pensati per tutti coloro che vogliono essere sempre “connessi”, i forni BIM19700DXMS e BIM19700XMS sono anche dotati di connettività Wi-Fi HomeWhiz di Beko. Quante volte dimentichiamo di spegnere il forno o impostiamo la temperatura sbagliata? Con i forni connessi Beko, è possibile ricevere notifiche quando qualcosa è andato storto e da remoto ristabilire la situazione. Tra le altre attività che si possono svolgere: consultare e impostare ricette, visualizzare uno storico delle attività di utilizzo, ottenere dati di performance ed eventualmente anche consigli sull’utilizzo del forno nelle fasce orarie più economiche.

Frigorifero RCNA406E60ZXBHN: monitora la temperatura con Beko HomeWhiz

RCNA406E60ZXBHN è il frigorifero combinato da libera installazione di ultima generazione. La sua connettività Beko HomeWhiz consente di modificare tutte le funzioni o impostazioni con un semplice tocco dallo smartphone o tablet, grazie alla sua connessione WiFi. Regolare la temperatura o attivare la modalità vacanza non è mai stato così semplice, e da oggi lo si può fare anche quando si è fuori casa. Così al rientro, sarà tutto pronto. Inoltre l’App consente di modificare allarmi e notifiche che si possono ricevere direttamente sullo smartphone. Per esempio se si è dimenticati la porta aperta oppure se la temperatura si è alzata in modo anomalo, si potrà sapere in tempo reale e trovare una soluzione al più presto. Infine Beko HomeWhiz offre un supporto costante per l’uso quotidiano, mettendo a disposizione una versione digitale del manuale utente e un insieme di consigli per la miglior pulizia e cura del frigorifero, oltre che la Expert Diagnosis, utile per la raccolta di dati in caso di guasto.

Lavasciuga SteamCure: tutto a portata di smartphone

La connettività HomeWhiz è disponibile anche nella nuova gamma di lavasciuga SteamCure. In questa famiglia di prodotti, Beko HomeWhiz consente di aggiungere 5 programmi aggiuntivi ai 15 già presenti sul frontalino dei prodotti. Inoltre l’App è in grado di salvare come “Preferiti” le impostazioni di temperatura, velocità di centrifuga e funzioni aggiuntive (es. Vapore) di modo da averle a portata di mano per lanciare in modo facile e veloce i programmi che usi più di frequente. E se avessi dubbi su come utilizzare al meglio la tua nuova lavasciuga? Puoi affidarti alla funzione Wizard, che ti guida alla ricerca della soluzione migliore per lavare il tuo bucato, sulla base della tipologia di tessuto, colore e livello di sporco. Così saprai sfruttare al 100% tutte le potenzialità della lavatrice, senza più esitazioni.

Climatizzatore portatile Beko BP113H: la temperatura perfetta con Beko HomeWhiz

Con HomeWhiz® si può controllare e monitorare il climatizzatore portatile Beko BP113H con un click, ovunque tu sia. Il desiderio è rendere la tua vita più semplice, grazie a una serie di funzionalità di ultima generazione. Si potrà controllare il dispositivo, accenderlo o spegnerlo in base alle necessità, controllare la modalità, la temperatura, la velocità della ventola ed anche l’oscillazione delle pale.

