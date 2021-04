Beko HII64210FMTR: il piano cottura versatile e a risparmio energetico

Versatilità, controllo elettrico e risparmio energetico con il nuovo piano a induzione HII64210FMTR di Beko

Il piano cottura a induzione HII64210FMTR di Beko consente una gestione flessibile delle zone e una versatilità senza precedenti. Che si voglia preparare un pranzo veloce o una cena per tanti invitati, questo piano cottura si modella per venire incontro alle necessità più particolari. Dispone di 4 zone cottura di cui una zona IndyFlex, composta da due sezioni separate che all’occorrenza possono essere gestite come un’unica zona, permettendo l’utilizzo di pentole più grandi.

L’innovativo controllo elettronico Touch Direct Control permette di impostare temperatura e tempi di cottura in maniera semplice e intuitiva; scegliendo fino a 9 livelli di potenza. Ogni zona ha un quadro comandi indipendente con il quale si può settore il timer, attivare la funzione Booster e impostare il livello di cottura.

Grazie alla Funzione Booster, in ogni zona è possibile programmare l’avvio di cottura alla massima potenza. In questo modo raggiunge velocemente la temperatura di ebollizione, ritornando poi alla temperatura voluta per completare la cottura.

La funzione Power Management permette di contenere il consumo di energia entro una soglia stabilita. È possibile infatti limitare la potenza assorbita dal piano cottura a induzione scegliendo uno dei seguenti valori: 2,5/3/3,6/4,4/5,4/5,7/6,7/7,2 kW.

HII64210FMTR di Beko: caratteristiche tecniche

IndyFlex : tecnologia che assicura la massima flessibilità per uso ottimale della superficie del piano cottura rendendolo versatile in base all misura delle pentole.

: tecnologia che assicura la massima flessibilità per uso ottimale della superficie del piano cottura rendendolo versatile in base all misura delle pentole. Touch Direct Control : grazie al controllo elettronico a 9 livelli di potenza, si possono impostare temperatura e tempo di cottura in maniera rapida.

: grazie al controllo elettronico a 9 livelli di potenza, si possono impostare temperatura e tempo di cottura in maniera rapida. Power Management : permette di contenere il consumo di energia entro una soglia stabilita.

: permette di contenere il consumo di energia entro una soglia stabilita. Funzione Booster: in questo modo si dimezzano i tempi di cottura.

