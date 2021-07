BEKO RCNE560E40ZLXPHUN: nuovo frigorifero combinato della linea HygieneShield

Connettività HomeWhiz: La sua connettività HomeWhiz consente di modificare tutte le funzioni o impostazioni con un semplice tocco dallo smartphone o tablet, grazie alla sua connessione WiFi. Regolare la temperatura o attivare la modalità vacanza non è mai stato così semplice, e da oggi lo si può fare anche quando si è fuori casa. Così al rientro, sarà tutto pronto. Inoltre l’App consente di modificare allarmi e notifiche che si possono ricevere direttamente sullo smartphone. Per esempio se si è dimenticati la porta aperta oppure se la temperatura si è alzata in modo anomalo, si potrà sapere in tempo reale e trovare una soluzione al più presto. Infine HomeWhiz offre un supporto costante per l’uso quotidiano, mettendo a disposizione una versione digitale del manuale utente e un insieme di consigli per la miglior pulizia e cura del frigorifero, oltre che la Expert Diagnosis, utile per la raccolta di dati in caso di guasto.