Beko: nuovo frigorifero a 4 porte GN1416232ZX

Flessibilità, spazio, praticità d’uso e le migliori tecnologie di conservazione nel il frigorifero 4 porte Beko GN1416232ZX

ll frigorifero 4 porte GN1416232ZX di Beko di ultima generazione si distingue sul mercato per le varie dotazioni disponibili, sviluppate appositamente per cambiare la vita di tutti i giorni. Flessibilità, spazio, praticità d’uso, le migliori tecnologie di conservazione sono i benefit principali in grado di offrire sul mercato. Provvisto di sistema di raffreddamento Total No-Frost, NeoFrost Dual Cooling, e in classe energetica A++, dispone di un pratico Display Touch sulla porta che permette di visualizzare ed impostare le temperature del vano cibi freschi e congelatore senza aprire lo sportello.

Il frigorifero è dotato di Compressore ProSmart Inverter, del sistema di raffreddamento Total No-Frost, del cassetto verduriera EverFresh+ e del comparto MultiZone. E per chi è stufo di vedere frutta e verdura appassire velocemente e fare cattivi odori nel frigorifero, la tecnologia EverFresh+ è la giusta risposta. Attraverso un sistema di flussi d’aria e controllo avanzato dell’umidità, mantenuta al 90%, i cassetti EverFresh+ mantengono frutta e verdura fresche e croccanti fino a 30 giorni! Il sistema Total No-Frost Beko, denominato NeoFrost Dual Cooling, offre due sistemi di raffreddamento separati di frigorifero e congelatore, garantendo una conservazione migliore degli alimenti in entrambi i comparti e una migliore difesa dell’umidità presente nel vano frigorifero. Questo sistema inoltre evita gli shock termici e il passaggio di odori indesiderati fra frigorifero e congelatore.

L’illuminazione degli interni è rigorosamente a LED e studiata per vedere anche negli angoli e in fondo ai ripiani. Ma a stupire è la presenza dell’Active Fresh Blue Light che favorisce la fotosintesi di frutta e verdura grazie ad una speciale luce blu proiettata all’interno del cassetto verduriera, che è anche in grado di preservare i livelli di vitamina C, il sapore naturale e i nutrienti. E per risolvere il problema degli odori nel frigorifero? Con IonGuard, il sistema che rilascia ioni negativi nel frigorifero, è possibile cancellare e purificare continuamente l’aria all’interno del frigorifero evitando così la prolificazione di batteri e particelle.

Beko GN1416232ZX frigorifero a 4 porte: caratteristiche tecniche

EverFresh+ : Frutta e verdura fresca fino a 30 giorni. Grazie alla tecnologia EverFresh+, la temperatura e l’umidità sono controllati in modo accurato riducendo la condensa nel cassetto frutta e verdura.

: Frutta e verdura fresca fino a 30 giorni. Grazie alla tecnologia EverFresh+, la temperatura e l’umidità sono controllati in modo accurato riducendo la condensa nel cassetto frutta e verdura. Compressore ProSmart Inverter : Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore. Il design innovativo del compressore ProSmart Inverter permette di raffreddare più in fretta, consumare meno ed essere quattro volte più silenzioso dei normali compressori per frigorifero. Adattandosi più rapidamente alle variazioni di temperatura, preserva gli alimenti freschi più a lungo e fa risparmiare sulle bollette, il tutto allo stesso tempo. L’affidabilità della tecnologia ProSmart Inverter è comprovata dai 10 anni di garanzia che Beko offre gratuitamente sui compressori di tutti i frigoriferi dotati di questo dispositivo.

: Alta efficienza, maggiore durata, meno rumore. Il design innovativo del compressore ProSmart Inverter permette di raffreddare più in fretta, consumare meno ed essere quattro volte più silenzioso dei normali compressori per frigorifero. Adattandosi più rapidamente alle variazioni di temperatura, preserva gli alimenti freschi più a lungo e fa risparmiare sulle bollette, il tutto allo stesso tempo. L’affidabilità della tecnologia ProSmart Inverter è comprovata dai 10 anni di garanzia che Beko offre gratuitamente sui compressori di tutti i frigoriferi dotati di questo dispositivo. NeoFrost Dual Cooling : Mai più brina sulle pareti del frigorifero, mai più ghiaccio dove non ci deve essere, mai più umidità nel freezer. Ventole separate mantengono separate le condizioni di conservazione dei cibi nei 3 scomparti. Diversamente dai convenzionali sistemi di raffreddamento singoli, NeoFrost Dual Cooling ha una speciale tecnologia che raffredda con due sistemi di raffreddamento separati, mantenendo così un livello di umidità nel frigo e allo stesso tempo l’ambiente freezer secco, ghiacciato e naturale (No Frost). In questo modo si evitano contaminazioni di odori sgradevoli tra i due vani e gli alimenti restano freschi più a lungo.

: Mai più brina sulle pareti del frigorifero, mai più ghiaccio dove non ci deve essere, mai più umidità nel freezer. Ventole separate mantengono separate le condizioni di conservazione dei cibi nei 3 scomparti. Diversamente dai convenzionali sistemi di raffreddamento singoli, NeoFrost Dual Cooling ha una speciale tecnologia che raffredda con due sistemi di raffreddamento separati, mantenendo così un livello di umidità nel frigo e allo stesso tempo l’ambiente freezer secco, ghiacciato e naturale (No Frost). In questo modo si evitano contaminazioni di odori sgradevoli tra i due vani e gli alimenti restano freschi più a lungo. Active Fresh Blue Light : Vitamina C preservata in frutta e verdura. Gli alimenti freschi possono perdere le loro vitamine se lasciati troppo tempo in frigorifero. Active Fresh Blue Light favorisce la fotosintesi di frutta e verdura, preservandone i livelli di vitamina C, il sapore naturale e i nutrienti, oltre a prolungarne la freschezza fino al 30% in più. Risultato? Meno tempo al supermercato e pasti più sani per tutta la famiglia.

: Vitamina C preservata in frutta e verdura. Gli alimenti freschi possono perdere le loro vitamine se lasciati troppo tempo in frigorifero. Active Fresh Blue Light favorisce la fotosintesi di frutta e verdura, preservandone i livelli di vitamina C, il sapore naturale e i nutrienti, oltre a prolungarne la freschezza fino al 30% in più. Risultato? Meno tempo al supermercato e pasti più sani per tutta la famiglia. IonGuard : Mai più cattivi odori nel frigorifero. IonGuard è un sistema che rilascia ioni negativi nel tuo frigorifero, andando a cancellare qualunque odore si possa generare da batteri e particelle. Frigo senza odori e un sistema antibatterico sempre in funzione garantiti.

: Mai più cattivi odori nel frigorifero. IonGuard è un sistema che rilascia ioni negativi nel tuo frigorifero, andando a cancellare qualunque odore si possa generare da batteri e particelle. Frigo senza odori e un sistema antibatterico sempre in funzione garantiti. MultiZone : Gestione spazi intuitiva e personalizzata del frigorifero e prodotto ideale per persone esigenti. Grazie al comparto a temperatura variabile MultiZone è possibile cambiare la temperatura dello scompartimento inferiore destro del frigorifero, passando da modalità frigorifero a quella congelatore. Stai preparando una grande cena con tanti invitati e hai bisogno di più frigo? No problem, con due semplici tocchi è possibile cambiare la temperatura allo scompartimento portandolo da freezer a frigo in pochi minuti. Mai più problemi di spazio, mai più problemi di conservazione dei cibi.

: Gestione spazi intuitiva e personalizzata del frigorifero e prodotto ideale per persone esigenti. Grazie al comparto a temperatura variabile MultiZone è possibile cambiare la temperatura dello scompartimento inferiore destro del frigorifero, passando da modalità frigorifero a quella congelatore. Stai preparando una grande cena con tanti invitati e hai bisogno di più frigo? No problem, con due semplici tocchi è possibile cambiare la temperatura allo scompartimento portandolo da freezer a frigo in pochi minuti. Mai più problemi di spazio, mai più problemi di conservazione dei cibi. LED Illumination : La migliore tecnologia di illuminazione, a LED, per vederci bene risparmiando energia. A volte è difficile vedere tutto quello che c’è in frigo, soprattutto negli angoli e in fondo ai ripiani. Le file LED Illumination sul lato superiore e sulla parete laterale di ogni ripiano, permettono di vederci chiaro in ogni punto del frigorifero e di risparmiare più energia rispetto ad un’illuminazione tradizionale.

: La migliore tecnologia di illuminazione, a LED, per vederci bene risparmiando energia. A volte è difficile vedere tutto quello che c’è in frigo, soprattutto negli angoli e in fondo ai ripiani. Le file LED Illumination sul lato superiore e sulla parete laterale di ogni ripiano, permettono di vederci chiaro in ogni punto del frigorifero e di risparmiare più energia rispetto ad un’illuminazione tradizionale. Vassoio ghiaccio Twist&Serve : Da oggi non devi più estrarre i cubetti di ghiaccio da spazi ristretti, con stress e fastidio: Beko infatti propone il vassoio ghiaccio Twist&Serve, che offre un comodo accesso ai cubetti che, grazie ad una semplice rotazione, scendono facilmente nell’apposito contenitore.

: Da oggi non devi più estrarre i cubetti di ghiaccio da spazi ristretti, con stress e fastidio: Beko infatti propone il vassoio ghiaccio Twist&Serve, che offre un comodo accesso ai cubetti che, grazie ad una semplice rotazione, scendono facilmente nell’apposito contenitore. Modalìtà Holiday: Se si parte e il frigo non verrà utilizzato per diversi giorni, basterà cliccare su Holiday. Con questa funzione si avrà la possibilità di risparmiare energia senza interferire con la migliore conservazione dei cibi.

