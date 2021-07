Beko “Digital Line”: i forni a microonde piccoli, ma funzionali

La nuova “Digital Line” di Beko mette a disposizione degli utenti tanti nuovi forni a microonde compatti, ma ricchi di tecnologia

Arriva la nuova “Digital Line” di forni a microonde che si compone di tre modelli: MGF30330S – MGF2333OS – MGF23330W. Semplici da usare e intuitivi, con vari livelli di potenza e programmi pre-impostati. Una linea di prodotti concepita per soddisfare ogni esigenza: scongelano in modo veloce e sano, riscaldano in pochi istanti e sfornano anche croccanti fritti o fondi di cioccolato. È possibile scegliere tra la doppia funzione disponibile “microonde + grill”, da usare singolarmente o in combinazione, per realizzare ogni tipo di pietanza.

Cuocere o riscaldare un gustoso piatto di lasagne in pochi istanti, portare in tavola un fragrante fritto misto o più semplicemente sciogliere del burro o del cioccolato per completare la preparazione di una torta, sono tutte cose che si potranno fare con questi modelli della nuova “Digital Line” di Beko. Le 8 modalità di cottura preimpostate permettono di realizzare genuine ricette fatte in casa: con i nuovi microonde Beko in pochi minuti pietanze uniche con ingredienti freschi e degne di uno chef! Ma non solo: grazie alle dimensioni compatte, questi microonde si posizionano in modo semplice in qualsiasi angolo della cucina, offrendo una grande capacità interna, grazie anche a due dimensioni differenti di cavità, da 30L e 23L.

Beko “Digital Line”: caratteristiche tecniche dei forni a microonde

Molteplici livelli di potenza : Infinite possibilità di cottura a disposizione: scongelare la carne in modo veloce e sano, cuocere o riscaldare le lasagne in pochi istanti, sfornare un croccante fritto misto o fondere il cioccolato per le ricette golose.

: Infinite possibilità di cottura a disposizione: scongelare la carne in modo veloce e sano, cuocere o riscaldare le lasagne in pochi istanti, sfornare un croccante fritto misto o fondere il cioccolato per le ricette golose. Dimensioni salvaspazio : Il microonde Beko può essere posizionato dove si vuole in cucina, grazie agli ingombri ridotti: grande capacità interna a dispetto di dimensioni compatte.

: Il microonde Beko può essere posizionato dove si vuole in cucina, grazie agli ingombri ridotti: grande capacità interna a dispetto di dimensioni compatte. Semplice, intuitivo, utile : L’apertura facilitata e i controlli manuali autoesplicativi per settare potenza e durata della cottura, rendono il microonde l’alleato perfetto.

: L’apertura facilitata e i controlli manuali autoesplicativi per settare potenza e durata della cottura, rendono il microonde l’alleato perfetto. Programmi pre-impostati : Sostituire i piatti pronti con genuine ricette fatte in casa, oggi è possibile grazie ai forni a microonde Beko. Con 8 modalità di cottura preimpostate, si possono preparare in pochi minuti pietanze con ingredienti freschi.

: Sostituire i piatti pronti con genuine ricette fatte in casa, oggi è possibile grazie ai forni a microonde Beko. Con 8 modalità di cottura preimpostate, si possono preparare in pochi minuti pietanze con ingredienti freschi. Microonde con Grill: Piatti sempre croccanti e dorati. Se si pensa ancora che il microonde serva solo a riscaldare, non si conosce il Microonde con Grill. Questa funzione renderà i piatti a base di pesce, pollo, manzo o verdure, croccanti e dorati. Ora si può avere lo stesso gusto di una bella grigliata, ma al microonde!

beko1

beko2

beko3

