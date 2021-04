Beko Cucina Multifunzione FSR61410GXDF: una pizza in 5 minuti!

Con la nuova Cucina Multi-Funzione FSR61410GXDF di Beko potrete ottenere gli stessi risultati del ristorante comodamente a casa, come ad esempio cuocere una bella pizza in appena 5 minuti

La Cucina Multi-Funzione FSR61410GXDF di Beko è la perfetta alleata per chi desidera performance da alta ristorazione anche a casa propria conciliando un forno elettrico ad elevate prestazioni con un piano cottura a gas di alta efficienza. Il forno vanta funzioni e tecnologie che permettono di cuocere in modo ottimale non solo le ricette più classiche, ma anche la pizza che, in soli 5 minuti, uscirà morbida e fragrante grazie alla funzione PizzaPro. Tra le funzioni sono presenti anche la Defrost, Booster e Surf. Inoltre, il Display Led renderà facile ed intuitivo il controllo di ogni programma e cottura. La cottura omogenea su più livelli è garantita da una circolazione controllata dell’aria calda che permette di avere la stessa temperatura all’interno di tutta la cavità. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia Surf presente, che permette di cuocere torte lievitate perfettamente e mai più aromi mischiati tra le diverse pietanze in cottura.

L’illuminazione alogena di questa Beko Cucina Multifunzione FSR61410GXDF aiuta ad avere una visione chiara di quello che succede all’interno e di controllare come procede la cottura, senza essere costretti ad aprire il forno. I praticissimi ripiani telescopici facilitano la presa dei piatti, anche di quelli più pesanti. Il piano cottura vanta bruciatori a gas ad alta efficienza che cuociono più rapidamente, utilizzando meno gas. Il sistema a spegnimento automatico del gas garantisce sicurezza e la fine di ogni preoccupazione.

Principali caratteristiche di Beko Cucina Multifunzione FSR61410GXDF:

PizzaPro : La vera pizza in soli 5 minuti. Mai più pizze fatte in casa che sembrano pane inzuppato al pomodoro, con PizzaPro di Beko il forno raggiunge una temperatura di ben 310° e permette di gustare una pizza degna di questo nome in soli 5 minuti.

: La vera pizza in soli 5 minuti. Mai più pizze fatte in casa che sembrano pane inzuppato al pomodoro, con PizzaPro di Beko il forno raggiunge una temperatura di ben 310° e permette di gustare una pizza degna di questo nome in soli 5 minuti. Surf : Cottura omogenea su più livelli. Con la tecnologia Surf, torte lievitate perfettamente grazie a una circolazione controllata dell’aria calda che permette di avere la stessa temperatura in tutta la cavità. L’aria, emessa dalle tre pareti laterali, consente inoltre di cucinare su più livelli contemporaneamente senza che gli aromi si mischino.

: Cottura omogenea su più livelli. Con la tecnologia Surf, torte lievitate perfettamente grazie a una circolazione controllata dell’aria calda che permette di avere la stessa temperatura in tutta la cavità. L’aria, emessa dalle tre pareti laterali, consente inoltre di cucinare su più livelli contemporaneamente senza che gli aromi si mischino. Illuminazione Alogena : Una chiara visione di quello che succede all’interno. Grazie all’illuminazione alogena, si può vedere e sapere in ogni momento come procede la cottura senza essere costretti ad aprire la porta del forno e rischiare di disperdere il calore e rovinare la propria creazione culinaria.

: Una chiara visione di quello che succede all’interno. Grazie all’illuminazione alogena, si può vedere e sapere in ogni momento come procede la cottura senza essere costretti ad aprire la porta del forno e rischiare di disperdere il calore e rovinare la propria creazione culinaria. Ripiani telescopici : Griglia pratica e sicura. Prendere un piatto pesante dal forno non sarà più un problema con i ripiani telescopici. L’esclusivo sistema di guide permette di estrarre completamente la griglia del forno (o per 2/3 nella versione parzialmente telescopica) mentre regge il piano.

: Griglia pratica e sicura. Prendere un piatto pesante dal forno non sarà più un problema con i ripiani telescopici. L’esclusivo sistema di guide permette di estrarre completamente la griglia del forno (o per 2/3 nella versione parzialmente telescopica) mentre regge il piano. SteamShine : Forno pulito grazie al vapore. Con SteamShine basta semplicemente versare dell’acqua nella teglia per ottenere del vapore che aiuterà ad ammorbidire i residui di cibo e ad ottenere un forno completamente pulito, senza l’utilizzo di sostanze chimiche aggressive.

: Forno pulito grazie al vapore. Con SteamShine basta semplicemente versare dell’acqua nella teglia per ottenere del vapore che aiuterà ad ammorbidire i residui di cibo e ad ottenere un forno completamente pulito, senza l’utilizzo di sostanze chimiche aggressive. Bruciatore a Gas ad Alta Efficienza : Cottura più veloce ed efficiente con bruciatori dal design innovativo. Il piano cottura della Cucina Multifunzione di Beko è dotato di Bruciatori a Gas ad Alta Efficienza che utilizzano meno gas e cuociono più rapidamente di un bruciatore tradizionale risparmiando circa il 35% di tempo e il 25% di energia.

: Cottura più veloce ed efficiente con bruciatori dal design innovativo. Il piano cottura della Cucina Multifunzione di Beko è dotato di Bruciatori a Gas ad Alta Efficienza che utilizzano meno gas e cuociono più rapidamente di un bruciatore tradizionale risparmiando circa il 35% di tempo e il 25% di energia. Gas Safety: Spegnimento automatico del gas. È facile che una fiamma si spenga quando non sei nei paraggi, rilasciando gas pericoloso in casa. Gas Safety rileva quando la fiamma si spegne per una pentola in ebollizione o una folata di vento, interrompendo l’alimentazione del gas. Fine delle perdite, fine delle preoccupazioni.

Tutte le informazioni sul prodotto le trovate nel sito ufficiale. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!