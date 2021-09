Beko: collaborazione con Fondazione Arché anche a Roma

Sta per nascere la nuova CasArché, infatti il prossimo 4 settembre inizierà la collaborazione tra Fondazione Arché e Beko anche a Roma

L’idea è quella di portare, con l’aiuto di Beko, un aiuto concreto anche nella città della Capitale e in qualche modo replicare il successo riscosso a Milano. L’edificio che sarà utilizzato, appena ristrutturato troveranno posto la comunità mamma-bambino “Casa Marzia” nonché tre appartamenti destinati alla semiautonomia. Non è tutto, all’interno infatti anche gli uffici romani della Fondazione e una sala polivalente aperta al territorio.

Il ruolo di Beko

Beko è sicuramente un’azienda leader nel settore elettrodomestici. Per questo Fondazione Arché ha deciso di affidarsi a Lei per rispondere concretamente alla sempre più diffusa emergenza abitativa. Le due realtà, ormai legate da più di un anno, sono unite da un unico obiettivo: dare una risposta tangibile ai bisogni dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà per i più svariati motivi.

A fare eco a questa notizia, è intervenuto in questi termini Francesco Misurelli, General Manager di Beko Italia.

Siamo felici del cammino che stiamo percorrendo insieme a Fondazione Arché. Come Beko desideriamo portare avanti, anche tramite questa partnership, la nostra mission che punta ad assicurare il benessere e la sicurezza alle famiglie. Supportare con i nostri elettrodomestici, quelle che sono le necessità della nuova struttura e dei nuovi appartamenti, ci permette di aiutare veramente le famiglie in difficoltà. La nostra volontà è quella di essere prima di tutto persone consapevoli, oltre che professionisti competenti. Sia a livello globale che locale per noi è molto importante contribuire, dove possibile, nella sfera sociale

A supporto di tale contributo non potevano mancare anche le parole di Giuseppe Bettoni, Presidente e Fondatore di Arché.

Ci vuole un po’ di follia ad avviare di questi tempi, un progetto simile: ma il sostegno di tanti amici, la forza che ci viene dal rispondere al bisogno di accoglienza che emerge prepotente dalla situazione sociale attuale ci danno l’energia necessaria per non tirarci indietro e per aprire una Casa accogliente.

Voi cosa ne pensate di questa collaborazione con Beko? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.