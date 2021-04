Beko RCNA406E60LZXRN e RCNE560E61ZXN: il ciclo solare nel frigo

Arrivano i nuovi Beko RCNA406E60LZXRN e RCNE560E61ZXN che portano il ciclo giorno e notte all’interno dei frigoriferi per una migliore conservazione dei cibi con la tecnologie HARVESTfresh

RCNA406E60LZXRN E RCNE560E61ZXN di Beko sono i nuovi frigoriferi combinati da libera installazione (larghi rispettivamente 60 e 70 cm e alti il primo 2m e il secondo 192 cm) dal design moderno e dotati delle migliori tecnologie per la conservazione domestica. Tra queste, l’innovativa tecnologia HARVESTfresh basata sulla natura e che imita il giorno solare mantenendo così invariate e a lungo le vitamine A e C: infatti, grazie alla presenza di tre efficienti luci all’interno della verduriera viene seguito il ciclo del giorno-notte. Tramite le tre luci, che si attivano in base al ciclo della giornata e si spengono durante la notte (periodo buio), viene imitata l’alba con la blu, con la verde il mezzogiorno, con la luce rossa il tramonto e il periodo buio è la notte. Se la porta del frigo viene aperta durante il periodo buio, si accende una delle tre luci a caso, per una maggiore visibilità del funzionamento.

La tecnologia HARVESTfresh, dopo rigorosi test scientifici condotti da laboratori indipendenti e ricerche accademiche, ha ricevuto la certificazione INTERTEK: la rilevazione di vitamina C e A su frutta a verdura, esposti alla tecnologia tra il giorno zero e i successivi cinque giorni, ha evidenziato l’efficacia di risultati per la presenza di un ciclo giorno-notte. Il claim della conservazione delle vitamine è infatti rilevante per un’ampia scelta di ortaggi: questi sono infatti spesso ricchi di pigmenti di carotenoidi e clorofilla: grazie alle luci blu, rossa e verde, efficaci su questi pigmenti, si riescono a ri-attivare e prolungare i benefici del ciclo solare.

I frigoriferi combinati RCNA406E60LZXRN E RCNE560E61ZXN sono inoltre provvisti di sistema di raffreddamento Total No-Frost: NeoFrost Dual Cooling, e sono in classe energetica A+++. Si caratterizzano per il pratico Display Touch esterno sulla porta che permette di visualizzare le temperature impostate nel vano cibi freschi e congelatore senza aprire lo sportello. Inoltre in questi combinati la versatilità è di casa: grazie all’apertura a filo muro SmoothFit sarà possibile posizionare il frigorifero anche vicino alle pareti o agli angoli della casa, in quanto la porta resta comodamente aperta a 90°.

Disponibili nelle colorazioni Dark Inox e Inox Look sono dotati del compressore ProSmart Inverter che permette di raffreddare più in fretta, consumare meno ed essere quattro volte più silenziosi. Gli interni offrono una gestione degli spazi ottimali e tecnologie per migliorare la conservazione degli alimenti, come il pacchetto freschezza che comprende anche il cassetto EverFresh+ in cui temperatura e umidità sono controllati per ridurre la condensa e assicurando così frutta e verdura fresche fino a 30 giorni. Lo scomparto dedicato a carne, pesce e latticini si mantiene invece appena al di sopra della temperatura di congelamento per preservarne la loro freschezza. L’illuminazione degli interni è rigorosamente a LED e studiata per vedere anche negli angoli e in fondo ai ripiani.

CARATTERISTICHE TECNICHE di Beko RCNA406E60LZXRN e RCNE560E61ZXN

