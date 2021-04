Beko CEG5331X: caffè espresso perfetto come al bar

Un caffè perfetto come al bar con la macchina espresso automatica CEG5331X con Montalatte integrato di Beko

La Smart Espresso Machine di Beko assicura una coccola unica per quando ci si sveglia alla mattina, ma anche rientrando a casa dopo una giornata piena di impegni. Si caratterizza per il suo rivestimento in acciaio inox e da un comodo pannello con comandi touch. La praticità d’uso è garantita dal macina caffè integrato con 5 livelli di regolazione della grana, erogatore regolabile in altezza, serbatoio estraibile da 1,5 l e vassoio raccogli-gocce che può essere rimosso.

Risultati come al bar con la macchinetta CEG5331X di Beko anche grazie a un processo di infusione con pressione a 19 bar; e al rapido riscaldamento che assicura un caffè sempre bollente e cremoso. Altre importanti caratteristiche da evidenziare sono la facilità di pulizia di tutti i principali componenti che possono essere facilmente tolti, lo spegnimento automatico programmabile e l’illuminazione della tazzina.

Beko CEG5331X: caratteristiche tecniche

Questa macchina del caffè, in totale autonomia, prende il latte dal dispenser così da servire la bevanda calda che si preferisce. Inoltre, con il Montalatte Integrato, si può montare la schiuma mentre si aspetta il caffè. È possibile scegliere il grado di macinatura che si preferisce e godersi il caffè ottenuto in chicchi macinati freschi a ogni tazza. La capacità del contenitore è di 150 grammi ed è dotato di coperchio salva aroma, così da tenere isolato il caffè da aria e luce, preservandone la fragranza intatta. La macinatura è regolabile in 5 livelli.

Il caffè, macinato fresco, viene umidificato prima dell’erogazione così che gli aromi vengano sprigionati in maniera uniforme. Può raggiungere le 19 bar di pressione della pompa per un caffè dal sapore eccezionale. L’elevata potenza consente il rilascio dei delicati oli aromatici, che contribuiscono alla creazione della piacevole crema del caffè. Con l’erogatore ad altezza regolabile, si può godere il caffè espresso in tazze di 3 misure diverse: tazza piccola, media e grande. In più, si potrà dire finalmente addio agli schizzi di caffè sul piano cucina quando si usano le tazzine.

Per restare aggiornato su tutto quello che riguarda il mondo tecnologico e non solo, continuate a seguirci! Un saluto dalla redazione di tuttoteK.