Basic Lux 3: presentato il nuovo e-reader di PocketBook

PocketBook ha presentato da poco il nuovissimo Basic Lux 3, l’e-reader entry level potente e leggero. Scopriamolo insieme in questo articolo

Fin dal loro arrivo sul mercato, gli e-reader hanno riscosso sempre maggior successo. Le cause ovviamente sono innumerevoli, ma fra le principali sicuramente vi è la possibilità di portare ovunque centinaia di libri senza il minimo sforzo. Oggi PocketBook ha presentato il nuovo e-reader Basic Lux 3, l’entry level con le dotazioni dei “fratelli” maggiori. Vediamolo più nel dettaglio.

Ecco l’e-reader Basic Lux 3 di PocketBook

Questo nuovo modello è dotato di processore Dual Core, modulo Wi-Fi e tecnologia SMARTlight. Grazie a quest’ultima sarà possibile regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi salvando modelli personalizzati. Questa soluzione assicura una lettura confortevole in ogni condizione di luce, anche grazie allo schermo antiriflesso E Ink Carta da 6 pollici con risoluzione di 758 × 1024, che riproduce la nitidezza della stampa con un effetto riposante per gli occhi.

La configurazione è all’insegna della praticità, con tasti funzione robusti e reattivi, una RAM da 512 MB per garantire la perfetta fluidità nello sfogliare le pagine e una memoria interna da 8 GB (espandibile tramite micro SD) sufficiente per archiviare migliaia di volumi. Con soli 155 grammi di peso si infila agevolmente in borsa o nello zaino, ma anche nella tasca di un cappotto, per leggere ovunque qualsiasi tipo di documento.

Questo e-reader supporta infatti 23 formati (19 per i libri e 4 per la grafica) aprendo senza problemi file DJVU, DOC, FB2, HTML, MOBI, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF nonché file EPUB e PDF con protezione DRM. Grazie a PocketBook Cloud e all’app PocketBook Reader gli utenti possono sincronizzare i propri libri (e l’intera libreria) su diversi dispositivi. I servizi DropBox e Send-to-PocketBook assieme al Wi-Fi incorporato permettono di trasferire libri all’e-reader in pochi clic.

Il Basic Lux 3 presenta poi un’autonomia veramente importante. Potrete infatti utilizzarlo per un mese con una sola ricarica. Vi ricordiamo che questo modello è in vendita al prezzo consigliato di 105 € nelle due colorazioni bianca e nera. Voi cosa ne pensate di questo nuovo e-reader? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!