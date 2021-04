Bang & Olufsen Beoplay Portal: cuffie wireless per gaming e non solo!

Le nuove cuffie wireless Bang & Olufsen Beoplay Portal sono state pensate per un’ottima esperienza di gioco, ma questo non vuol dire che non possiamo godercele in altre situazioni!

Bang & Olufsen annuncia Beoplay Portal, le cuffie wireless che segnano l’esordio del brand nel settore del gaming. Risultato di un equilibrato mix di ricercatezza formale, materiali di alta gamma qualitativa e una coinvolgente resa del suono, le Beoplay Portal trasferiscono tutti i tratti distintivi di Bang & Olufsen nell’universo del gaming, ma non solo. Concepite per vivere coinvolgenti esperienze di gioco, sono perfette anche per godersi un film o ascoltare musica, grazie alla loro versatilità in ogni situazione e alle numerose funzionalità di alta gamma. Queste cuffie leggere, risultato della lunga esperienza di Bang & Olufsen nella manifattura di alto livello, sono progettate e realizzate per assicurare un comfort duraturo, facilità d’uso e prestazioni acustiche superiori. Dorte Vestergaard, Direttore Responsabile dell’area On-The-Go in Bang & Olufsen, afferma:

Le cuffie Beoplay Portal rappresentano un passo avanti nel loro settore: per la prima volta una cuffia wireless è in grado di abbinare le funzionalità proprie del gaming con la qualità di riproduzione acustica, il design e l’eccellenza manifatturiera che caratterizzano Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen Beoplay Portal: progettate per Xbox

Le cuffie Beoplay Portal sono parte integrante del programma Designed for Xbox, e sono in grado di connettersi in modo automatico alle console Xbox Series X|S e Xbox One tramite il protocollo Xbox Wireless, che garantisce una connessione a larghezza di banda elevata e bassa latenza. Le Beoplay Portal sono anche compatibili con PC e dispositivi mobili via Bluetooth 5.1, aptXTM Adaptive e USB-C, con-sentendo a chi gioca di portarsi letteralmente addosso tutta l’esperienza di un’acustica immersiva.

Bang & Olufsen Beoplay Portal: il suono, al suo massimo

Messe a punto dagli stimati tecnici del suono di Bang & Olufsen, le cuffie Beoplay Portal assicurano un’esperienza acustica di altissima qualità grazie alla loro capacità di riprodurre infinite sfumature e dettagli sonori. Il sistema Dolby Atmos per cuffie offre un surround virtualizzato in cui si moltiplicano i livelli di texture e profondità riproducibili da videogame, ma anche da cinema e musica. Le performance acustiche delle Beoplay Portal sono enfatizzate da una nuova gene-razione della tecnologia Adaptive Active Noise Cancellation, mentre l’aggiunta della funzione Own Voice rende possibile agli utenti l’ascolto della propria voce in modo chiaro anche durante l’eliminazione dei rumori di fondo.

Bang & Olufsen Beoplay Portal: design senza tempo con rifiniture a mano di altissimo livello

Le Beoplay Portal sono realizzate sulla base dei concetti di stile, comfort e durata nel tempo. Firmate da Jakob Wagner in collaborazione con il design team dell’azienda, sono disponibili in Black Anthracite, Grey Mist e Navy. Disegnate per essere facilmente adattabili alla forma del capo di ogni utilizzatore, sono tra le cuffie wireless più leggere (appena 282 gram-mi), ideali per essere indossate a lungo. Le Beoplay Portal dispongono inoltre di un innovativo microfono virtuale, che supera la necessità del tradizionale supporto mandibolare presente in quasi tutte le cuffie da gaming. Utilizzando la tecnologia Directional Beamforming, una serie di microfoni isola e amplifica la voce dell’utente eliminando il rumore di fondo: le conversazioni hanno una qualità acustica cristallina, che si tratti di gestire ordini e obiettivi con i compagni di squadra o che si parli al telefono con gli amici.

Interfaccia utente elegante e una nuova app Bang & Olufsen

Le cuffie Beoplay Portal offrono una ricercata interfaccia utente controllata tramite i comandi touch integrati sul lato dei padiglioni auricolari. Con una gestualità intuitiva chi indossa la cuffia può gestire il volume, regolare l’ANC e la modalità Transparency, oltre a selezionare la sua musica e naturalmente le funzionalità audio dello smartphone. Queste stesse funzioni sono accessibili anche dall’app Bang & Olufsen (disponibile per iOS e Android), aggiornata per il lancio delle cuffie per includere la modalità gaming con un nuovo set di funzionalità progettate specificamente per i giocatori.

