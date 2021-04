Axis Communications presenta AXIS P3925-LRE: telecamera di bordo a prova di sicurezza

La nuova telecamera di bordo di Axis Communications punta tutto sul monitoraggio della visuale laterale, e delle esigenze di manutenzione

La nuova soluzione del produttore svedese arriva sul mercato dotata di diverse tecnologie, troviamo ad esempio nuovi sensori di illuminazione IR e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS). Prodotti che gli hanno garantito l’acquisizione delle certificazioni per le normative EN50155 e EN45545-2. Troviamo inoltre le tecnologie proprietarie Lightfinder e Forensic WDR, con modalità operative a bassa latenza, e firmware con firma digitale e Secure Boot.

Queste, le tecnologie che hanno reso i nuovi sistemi robusti in termini di sicurezza, grazie alle funzioni avanzate per prevenire gli accessi non autorizzati e salvaguardare il sistema. Per una maggiore tranquillità, la funzione di rilevamento urti invia una notifica se la telecamera viene colpita. Ecco i dettagli.

Axis Communications presenta AXIS P3925-LRE: la telecamera di bordo a prova di sicurezza

Axis Communications lo ha così definito; “Un intercom video di rete molto robusto e a prova di atti vandalici”. Un sistema progettato per una comunicazione bidirezionale, l’identificazione video e il controllo remoto degli ingressi, AXIS I8016-LVE Network Video Intercom è ideale per la sorveglianza nell’oscurità totale e in situazioni difficili. È possibile inoltre integrarlo con altri sistemi e soluzioni, ad esempio per la gestione video, il controllo accessi e la comunicazione VoIP.

Telecamera che supporta, ed è in grado di gestire fino a a 128 porte per server e 10.000 lettori, con il supporto per credenziali multiple, con soluzioni end-to-end certificate.

Con una telecamera di sicurezza da 5 MP e un audio con cancellazione dell’eco e del rumore, garantisce un’identificazione affidabile anche nelle condizioni più gravose. Grazie alla visuale notturna con IR invisibili, è possibile identificare chiaramente i visitatori, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre, questo intercom robusto e a prova di manomissioni in classe IK10 offre una facile installazione ed è compatibile con le scatole di installazione standard.

Ottimizzata per il settore dei trasporti, rispetta come detto in apertura le principali normative, tra cui EN50155 e EN45545-2. La telecamera è progettata specificamente per il monitoraggio della visuale laterale su autobus, treni e altri mezzi di trasporto. Può anche essere utilizzata per identificare esigenze di manutenzione su materiale rotabile, ad esempio l’usura dei pattini del pantografo. Offre una qualità d’immagine superiore in formato HDTV 1080p con tecnologia Forensic WDR garantisce immagini di alta qualità anche se la scena presenta contemporaneamente aree di ombra e luce. Inoltre, la tecnologia Lightfinder offre immagini nitide a colori in condizioni di illuminazione difficili. Grazie all’illuminazione a raggi infrarossi integrata, può essere utilizzata per la sorveglianza in scenari con pochissima luce.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.