Ortur Aufero Laser 1: il taglio laser a portata di tutti

Con Ortur Aufero Laser 1 tutti si possono dilettare con il taglio laser per creare splendide incisioni e basso-rilievi su tantissimi materiali come legno, pietra e acciaio

Il taglio laser permette di creare stupende incisioni su tantissimi materiali per personalizzare i vostri oggetti e le vostre creazioni. Di norma queste macchine sono ingombranti e costose, ma con Ortur Aufero Laser 1 potrete aquistarne una ad un prezzo davvero conveniente. Le sue caratteristiche la rendono adatta ad essere utilizzata a casa o in piccoli studi artigianali. Vediamo i dettagli!

Ortur Aufero Laser 1: il taglio laser per tutti

Un aspetta fondamentale che caraterizza Ortur Aufero Laser 1 è il la sua semplicità d’uso. Infatti la macchina arriva già pre-assembrata ed è possibile in pochi passaggi renderla operativa. L’installazione richiede meno di un minuto e poi si avrà un dispositivo plug&play sempre pronto all’uso. La scheda madre di nona generazione e il nuovo firmware di Ortur garantisce una elevata velocità di elaborazione (circa il 10% in più rispetto alla precedente generazione) permettendo di creare sfumature molto realistiche e dettagliate per creare delle vere e proprie opere d’arte. Il driver per Windows permette di interfacciarsi facilmente con la taglierina laser di Ortur.

Con Aufero Laser 1 che sfrutta le ultime tecnologie Ortur, si potranno creare incisioni di grande bellezza e precisione, ma si tratta pur sempre di una macchina pericolosa per via del laser ad elevata potenza. Ma niente paura: con i suoi 4 livelli di sicurezza la macchina permette anche ai meno esperti di dilettarsi in tutta sicurezza. Infatti Ortur Aufero Laser 1 è in grado di fermare automaticamente il laser quando vengono rilevati movimenti anomali della base o quando essa viene inclinata (1). Se i motori si bloccano per qualche motivo e non muovono più la testina per un certo tempo, il processo viene bloccato per evitare surriscaldamenti (2). Inoltre si può tagliare l’alimentazione alla macchina in modo sicuro (3). La protezione si estende anche al software. Infatti l’incisone viene fermata se vengono rilevati degli errori o crash del sistema interno o nel PC che sta comandando la macchina (4). Sono disponibili anche moduli di sicurezza aggiuntivi, utili se la macchina deve lavorare molto tempo e non è possibile supervisionare sempre il processo come ad esempio il rilevamente di fiamme e l’allarme sonoro.

I clienti che sceglieranno Ortur Aufero Laser 1 potranno godere inoltre di un ottimo sistema di assistenza post-vendita. Il team di supporto è attivo 24 ore su 24 e grazie alla garanzia di un anno potete stare tranquilli! Ma se non riuscite a fare qualcosa, potrete anche chiedere aiuto all’enorme community di circa 20.000 persone che è attiva ogni giorno nel gruppo Facebook ufficiale.

Le offerte

In questio giorni sono attive diverse offerte che vi permetteranno di ottenere grandi vantaggi nell’acquisto di un Ortur Aufero Laser 1. Vediamo i dettagli:

Prima attività promozionale : dalle 19:00 alle 20:00 ora italiana ogni giorne la Flash Sale Price (solo 20 unità ogni giorno) Aufero LU2-2 Prezzo originale: $ 239.99 Prezzo offerta flash: $ 199.99 Aufero LU2-4: Prezzo originale: $ 339.99 Prezzo offerta flash: $ 299.99 Ortur Laser Master 2 Pro: Prezzo originale: $ 479.99 Prezzo offerta flash: $399.99

: dalle 19:00 alle 20:00 ora italiana ogni giorne la Flash Sale Price (solo 20 unità ogni giorno) Seconda attvità promozionale : dal 16 al 26 Dicembre (dalle 0:00 alle 23:59, gira la ruota fortunata ogni giorno, 100% per vincere un premio! Regole: registrati con la tua email per avere la possibilità di vincere un premio. Premio 1: buono sconto del 20% su tutti i prodottiù Premio 2: buono sconto del 10% su tutti i prodotti Premio 3: buono sconto del 5% su tutti i prodotti Premio 4: Ottieni YRR2.0 a metà prezzo Premio 5: Ottieni Aufero Laser 1 2-4 SF a metà prezzo Premio 6: Ottieni Laser Master 2 Pro 2-4 SF gratis Premio 7: Ottieni gratuitamente Laser Master 2 Pro + YRR2.0 + regolatore di altezza Z

: dal 16 al 26 Dicembre (dalle 0:00 alle 23:59, gira la ruota fortunata ogni giorno, 100% per vincere un premio!

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!