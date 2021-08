Audiophile VZR Model One: arrivano le nuove cuffie da gaming professionali

Audiophile VZR Model One sono le nuove cuffie della neonata VZR, nuova società di prodotti audio dell’ex ingegnere acustico di Apple

VZR, una nuova società di prodotti audio fondata dall’ex ingegnere acustico principale di Apple, Vic Tiscareno, e da alcuni veterani dell’industria dei videogiochi e del suono tripla A, annuncia che le cuffie da gioco Audiophile VZR Model One sono disponibili e nel mercato statunitense a partire da oggi, con un rilascio più ampio in più paesi più avanti nel corso del 2021.

Audiophile VZR Model One: caratteristiche principali

Il VZR Model One è stato creato per garantire ai giocatori, agli appassionati di musica e agli ingegneri del suono un’esperienza acustica senza precedenti ottenuta tramite la tecnologia brevettata CrossWave. Questa innovazione nel design delle cuffie rimodella acusticamente le onde audio prima che raggiungano l’orecchio, creando un suono ampio e naturale più simile agli altoparlanti hi-fi rispetto ad altre cuffie.

Grazie alle innovazioni tecnologiche e all’esperienza nell’accordatura acustica degli oltre 30 anni di Tiscareno nell’audio, il VZR Model One offre un suono vincente per i giochi e un’esperienza musicale ad alta fedeltà nelle stesse cuffie. I giocatori competitivi possono discernere quei suoni critici come i passi e il posizionamento dei colpi di cui hanno bisogno per ottenere un vantaggio, quindi raccogliere dettagli che altri auricolari hanno tenuto nascosti durante l’ascolto delle loro canzoni preferite.

A differenza delle tradizionali cuffie per audiofili, il modello VZR One è dotato di un microfono che fornisce un suono di alta qualità con tecnologia di cancellazione del rumore acustico. Gli utenti possono staccare il microfono ad asta quando non sono impegnati in chiamate o chattano con la squadra, ma restano pronti a chattare in un attimo con un microfono in linea secondario con interruttore mute. L’auricolare è inoltre dotato di un cavo di prolunga, cuffie da 3,5 mm e splitter per microfono, adattatore da 6,3 mm e custodia per il trasporto.

Godetevi il ​​suono stellare della Model One su qualsiasi dispositivo dotato di jack per cuffie, che si tratti dell’audio integrato di un sistema, del controller o dello smartphone, grazie al design a bassa impedenza e alta sensibilità delle cuffie. Nel frattempo, il design acustico a bassa distorsione significa che gli ascoltatori che desiderano utilizzare DAC e amplificatori per cuffie speciali possono sfruttare le loro apparecchiature per ottenere un suono ancora più sorprendente dalle cuffie.

Le parole di Tiscareno e il prezzo delle nuove cuffie

Vic Tiscareno, fondatore di VZR, ha affermato:

“VZR Model One è il culmine di anni di design e decenni di esperienza per creare le cuffie da gioco audiofile di cui il mondo aveva bisogno. Ma ve lo prometto, questo è solo l’inizio per VZR mentre cerchiamo di migliorare radicalmente l’esperienza audio di giocatori, amanti della musica e professionisti dell’audio in tutto il mondo. Rimanete sintonizzati.”

Il VZR Model One è ora disponibile dal sito Web ufficiale di VZR per 349 dollari e viene spedito immediatamente solo sul territorio statunitense.

Voi cosa ne pensate?