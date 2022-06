AUDIO PRO T3+: color Aqua per colorare la tua estate

AUDIO PRO T3+ color Aqua in limited edition per colorare la tua estate, una nuova nuance che affianca i colori Garden Green e Coral Red

Come un bel cielo terso e come l’immensità del mare, l’Azzurro è il colore dell’estate 2022. Non c’è da stupirsi, quindi, se Audio Pro ha deciso di inserire, in edizione limitata, anche questo colore nella serie di speaker T3+.

In questa tonalità elegante, è il diffusore che dona glamour e bellezza in ogni occasione: in spiaggia, in terrazza e in giardino.

Lo speaker Audio Pro T3+

Dotato di connettività Bluetooth, è compatto, robusto, dotato di due tweeter e un woofer. La tonalità Aqua è quanto di più estivo si possa desiderare. È il colore perfetto per uno speaker da portare con sé in barca, a un pic-nic o sotto l’ombrellone.

Lo speaker è dotato di connettività Bluetooth permettendo di portare questo nuovissimo colore anche sul terrazzo o in giardino per godere di tutti gli scenari.

Questo colore, in edizione limitata, rallegra e rispetta il trend della moda estiva del 2022. Audio Pro intende offrire sempre speakers per tutti i tipi di ambiente e tutti i tipi di preferenze di gusto, qualcosa che è sempre apprezzato dalle persone.

Prezzo e disponibilità

Il marchio Audio Pro, in Italia, è distribuito da Exhibo. Ed è venduto ad un prezzo al pubblico di 200 euro. Cosa ne pensate di questa nuova colorazione Aqua, in edizione limitata per lo speaker Audio Pro T3+?