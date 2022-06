AUDIO PRO P5: lo speaker portatile che ti avvolge con il sound

Lo speaker portatile AUDIO PRO P5 che, in coppia, ti avvolge del tuo sound preferito in stereofonia! Wireless, Bluetooth e certificati IPX4, ideali per un’estate al tuo ritmo

In spiaggia, in giardino, durante un picnic o qualsiasi altro tuo momento all’aria aperta, da solo o in compagnia, l’estate senza colonna sonora non è estate.

Gli speaker Audio Pro P5 sono diffusori a due vie e, quando accoppiati tra loro via Bluetooth 5.0, diventano un vero e proprio sistema audio portatile che sarà la colonna sonora dei momenti di svago estivi, del workout in compagnia o per una romantica cena a due in veranda. Il tweeter a cupola da 1″ accoppiato a un woofer medio da 3,2″ copre una gamma di frequenza a livelli di ascolto normali simile a una piccola cassa che potresti posizionare sullo scaffale in camera o nello studio.

Gli speaker P5 sono dotati una batteria che dura fino a 14 ore a volume medio e, grazie alla certificazione IPX4, è resistente agli schizzi d’acqua per non doversi neanche preoccupare se si viene colti da un’improvvisa pioggia o degli scherzi degli amici in piscina.

Audio Pro P5: il perfetto compagno di viaggio

Gli Audio Pro P5 sono il perfetto compagno di viaggio, progettato per adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di valigia, offre un design sottile che permette di essere riposti anche nelle borse più piccole. In alternativa, si può semplicemente utilizzare il pratico cinturino per portarli al polso.

Sempre più comodi da portare con sé, smart e accattivanti, gli speaker portatili da viaggio sono tra gli oggetti più desiderati del momento per creare l’atmosfera giusta e portare un po’ di allegria, il nuovo speaker Audio Pro P5 non può mancare durante le tue vacanze.

Disponibiltà e prezzo

Disponibile nella colorazione nera, venduto al pubblico ad un prezzo di 149€. Il marchio Audio Pro, in Italia, è distribuito da Exhibo. Cosa ne pensate di questo speaker portatile Audio Pro P5? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.