AUDIO PRO A48: Il nuovo sistema stereo che porta l’audio su nuovi livelli

Audio Pro A48 combina l’intelligenza dello streaming musicale – tra cui AirPlay 2 e Google Cast – e l’audio della TV diventando delle vere ‘soundbar killer’

Il nuovo modello A48, è la coppia di diffusori stereo più audace di Audio Pro. La formula collaudata dello specialista svedese raggiunge nuove vette: che si tratti di musica in streaming o di TV, film o giochi, le nuove casse Audio Pro A48 offrono il meglio assoluto del proprio intrattenimento preferito.

Le dichiarazioni di Jens Henriksen

Jens Henriksen, CCO di Audio Pro, afferma:

Cerchiamo sempre di trovare le soluzioni che il mercato è alla ricerca, con prodotti che si rivolgono agli ascoltatori più esigenti, senza farli spendere una fortuna. Naturalmente oggi esistono ottimi prodotti hi-fi, ma il nostro obiettivo è quello di sviluppare prodotti che offrano un nuovo rapporto qualità-prezzo. Progettiamo le prestazioni sonore dei nostri diffusori in modo da offrire la stessa qualità di prodotti che si trovano a un prezzo molto più elevato.

Basta collegare il televisore con ARC per una gestione rapida e semplice

Per assumere il controllo totale dell’intrattenimento domestico con questi straordinari diffusori, è sufficiente collegare il televisore con ARC per una gestione rapida e semplice del volume con il telecomando del televisore e, come tutte le ultime novità di Audio Pro, l’A48 è dotato di ulteriori opzioni multiroom.

Scegliere tra AirPlay 2, Google Cast o l’app Audio Pro alimenta questi potenti diffusori per uno streaming semplice e veloce in tutta la casa. Suono potente, bassi più profondi, dettagli sorprendenti; il diffusore è ottimizzato sia per l’audio della TV che per far esplodere le vostre playlist: le A48 sono davvero all’altezza del nome di “soundbar killer”.

Design scandi-chic

Con un rivestimento in legno verniciato in bianco o nero satinato e, griglie in tessuto personalizzabili per la parte anteriore del diffusore, le A48 riprendono gli spunti di design scandi-chic e minimalista del resto della famiglia Audio Pro, in modo che possiate avere un impianto domestico che sia bello tanto quanto suona. Audio Pro ha utilizzato l’avanzata tecnologia DSP per garantire la massima resa delle nuove casse.

Jens Henriksen ci spiega

Audio Pro ha utilizzato l’avanzata tecnologia DSP per garantire la massima resa delle nuove casse A48. Abbiamo dedicato molto tempo allo sviluppo di questo diffusore ad alte prestazioni, in modo che gli utenti possano ottenere dall’A48 un sound domestico davvero sbalorditivo.

Prezzo al pubblico

Le nuove casse A48 di Audio Pro, sono pronte a portare l’intrattenimento domestico a un livello superiore. Prezzo al pubblico € 1.200. Cosa ne pensate di questo nuovo sistema stereo che porta l’audio della musica e della TV a nuovi livelli? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.